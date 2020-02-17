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Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致

【明報專訊】作為今年新盤頭炮的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park（下稱Wetland），以毗鄰濕地公園作為最大賣點，坐擁周邊四季宜人的自然景色；項目以低密度設計招徠，分別設有分層住宅、別墅及洋房，主打兩房戶，料吸引區內分支家庭客及換樓客，1月開售至今已沽出約700伙，佔項目單位總數710伙的99%。

明報記者 張允亭

攝影 林靄怡

項目為天水圍區近10年來首個私樓新盤，坐落於濕地公園路9號，第一期由8座樓高10層的分層住宅大廈、4座樓高5層的別墅及10座洋房組成，合共提供710伙。戶型方面，項目最細單位由實用面積296方呎的1房戶起，2房單位最多，佔單位總數逾六成半，另外亦不乏連花園、連平台等特色單位。

兼融中低密度分層洋房

Wetland的第一期位於整個地盤的東南方，前臨濕地公園，採用「階梯式」建築設計，前排為洋房及別墅，後排則為分層住宅大廈，可讓更多單位享有開揚翠綠景觀。項目樓花期長約15個月。

發展商早前開放一對連裝修及交樓標準示範單位，以21座8樓A1室為藍本，實用面積696方呎，原則屬3房1套連儲物室間隔。連裝修單位採現代時尚風格，並加入叢林元素，家具及佈置以棕色及杏色為主，配合花卉盆栽裝飾，整體設計呼應項目周邊的大自然環境。位於玄關左方的廚房採傳統梗廚設計，以長形開則，上下設有多組淺木色廚櫃，亦配備各類家電。

兩房單位佔65%最多

單位原本設有3間睡房及1個儲物室，設計師將儲物室的牆壁拆除，打造成連接睡房的梳妝區，並改以木質圓柱製成的屏風將寢區分隔。至於主人睡房約76方呎，對外連接工作平台，擺有雙人床及層架，供住戶放置飾物。此外，主人浴室以白色石紋的石材鋪砌，採淋浴間設計。

Wetland周邊設有天秀輕鐵站，住戶可乘搭輕鐵到天水圍站轉乘西鐵，毗鄰亦有多條巴士線，可往來港九新界各區。除了濕地公園外，區內亦設有多項社區休閒設施，包括4間體育館、欖球場、圖書館及泳池等。

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