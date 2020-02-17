李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠

市場氣氛受挫，一手成交急跌，市場統計2月首12日一手市場僅錄約75宗成交。空置稅實施在即，新盤即變陣應對，報道指有新盤推出部分單位招放租，並採取「可租可買」策略，或提供特長成交期作招徠吸客，部分豪宅仍錄成交。縱然交投下跌，但當部分大型屋苑業主擴闊議價空間，買家立即趁機入市，早前更見準買家排隊到海怡半島減價單位睇樓盛况，可見價錢合理承接力仍不俗。

至於近期焦點地區要數啟德區，屯馬線一期通車，將現有馬鞍山鐵路由大圍站延伸至啟德站，途經顯徑站及鑽石山站，貫穿新界及九龍，通車首日已吸引不少人前往啟德了解區內租務及買賣市况，相信沿線物業將會受惠。事實上，政府近年銳意將九龍東打造成第二個核心商業區，而啟德位處九龍東戰略位置，區內不少優質大型住宅及商業地皮，獲各路財團競投，屢誕百億地王，可見發展商對啟德未來發展充滿信心。啟德區預計將有新盤陸續推出，樓價升值潛力看俏。作為新盤供應重鎮，啟德區已有多個大型屋苑先後入伙，租務交投活躍。

未來屯馬線二期將新增宋皇臺、土瓜灣兩站，並連接何文田及紅磡站，通車後將方便市民來往新界東至中環及金鐘等商業區，而連接東西九龍的6號幹線落成後交通網絡將更為完善，預計將產生多區協同效應，帶旺鐵路沿線交投。

香港置業行政總裁

[李志成]