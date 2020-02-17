布少明：調整房策要及時

房策與任何措施一樣，最重要是「及時」和具「前瞻性」，否則常常流於觀望，到真正出現問題時才作出補救措施，當然可能是亡羊補牢之舉，但同樣也有可能「為時已晚」，實行措施的時機非常重要。以下是在近日信手拈來，在合適時機及時「出手」的例子。

猶記得A股在2月4日復市前，不少投資者均憂慮A股將接連暴挫，但中央政府穩定經濟的手法異常敏捷，在復市前大刀闊斧「放水」及急推其他救市政策，即時減低經濟下滑危險。此外，近日多間本地銀行接連推出「還息不還本」等及時的紓困措施，大大紓緩受疫情影響的老闆及市民的還款壓力；金管局亦容許個別個案彈性處理30年的貸款年期上限，實有望穩定樓市，這對按揭客戶以及銀行業來說都是雙贏之舉。

及早重振市場 增換樓需求

以上例子旨在闡述出招的「及時性」。因此，假如當局在目前樓市負面情緒充斥時出手協助業主，最直接的做法是再次放寬按保門檻至1000萬元以上的物業，又或是減免釐印費，都是可行而且立即收到效果的做法。最理想的，當然是在本月底財案公布前後「出招」，及早重振市場，增加換樓需求。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]