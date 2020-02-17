廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉

所以，很多人說如果再遇見一次類似SARS的事件，就一定會入市，筆者認為就算能夠掌握在SARS出現的初期入市，由高位至低位累積的跌幅都只有11.72%。SARS開始的時期，是2002年11月16日，由廣東順德爆發，直至2003年7月16號開始逐漸消散，最後確認完全結束日期為2003年9月2日。

上述年度期間的樓價大幅回落，當中經歷過亞洲金融風暴、前特首董建華推出的八萬五建屋計劃、禽流感及SARS等，才將樓價推至錄得65%的跌幅。

至於今次的新型肺炎事件，雖然有些類似，當中經歷過中美貿易戰、反修例社會運動及今次肺炎疫症，但是，在中美貿易戰之後，樓價不跌反升！

如果大家了解上述結論之後，就可以推算今次的樓價應該跌幅有限，原因是銀行的按揭成數比較低，不容易出現負資產的個案；香港人經歷過1997年之後，儲蓄存款充足，目前銀行的利息亦偏低，再加上未來都不會有大量的供應，樓價很難在目前情况下出現大幅度的回落，因此大家不用期望會有當年谷底的「SARS價」出現。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]