經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美息今年下調機會大

【明報專訊】今年是美國總統大選年，美國總統特朗普會繼續向聯邦儲備局施壓，要求減息以刺激經濟。加上中國爆發新冠肺炎，而且擴散速度快，對世界經濟不利，造成今年美國及全球息口下調，機會大大提高。近期中國爆發新型肺炎，世界各地都有感染，會引致環球金融市場震動，利淡全球經濟。

美國聯邦儲備局去年底議息結果暗示今年息口變動不大，但今年是美國總統選舉年，特朗普早已出口術指聯儲局的息口太高，變相向聯儲局施壓要求減息推動美國經濟及投資市場向好，以提高本身連任機會。踏入2020年，美國總債務累積加快，上升至75.68萬億美元，比去年底的74萬億多美元大幅飈升。假如美息能夠下調，對於美國政府及國民都可以減輕債務利息支出壓力，聯儲局減息將會普遍得到社會歡迎。在這情况之下，聯儲局即使沒有減息動作，但加息機會亦降低，洞見會得到社會以至投資市場甚至特朗普歡迎。

肺炎損害全球經濟 是減息催化劑

美國經濟近期不俗，但與稅改時有減稅退稅相比，經濟動力明顯遜色。如果美國對外貿易轉差引致經濟轉弱，聯儲局使出減息手段刺激經濟是有可能。而且新冠病毒擴散損害全球經濟，更是減息催化劑。無論美息維持現水平不變或者輕微下調，均是有利本港業主繼續享受低按息供款環境，前年底美國上個加周期最後一次加息之後，市場普遍預期息口會定住。豈料在去年中減息三次各0.25厘，令美息又低企，本港業主的按揭供款已坐享其成。新冠病毒對經濟不利，但將息口壓低，業主並非有失無得。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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