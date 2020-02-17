曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇

中國人壽（2628）是反彈力度最差之一，疫前高位22.9元，之後跌至18.5元，跌幅4.4元，現價19.22元，只反彈0.72元，的確仍在低位徘徊。

肺炎致死賠償比率仍偏低

中國人壽在疫情爆發前，股價一度表現得很好，利潤大幅上升，理由是投資回報大幅上升，新型冠狀病毒（COVID-19）爆發後，股價急跌，投資者也許擔心疫情令保險賠款大幅上升，也擔心資金的投資回報出現虧損。

不過，儘管全國有6萬多人確診COVID-19，但是，不是人人都有買醫療保險，一般人壽保險只有投保人身故才有賠償，生病不賠，而COVID-19導致的死亡人數1000多，與其總投保人數相比，微不足道，遠低過死於其他病症的人，賠償額也非常有限，市場是過度估計保險公司的賠償支出；相反，這場疫情應該會促使更多人購買醫療保險，使到中國人壽及其他保險公司的生意上升。

資金炒作被冷落

疫症爆發前，中國人壽股價表現得好，理由是投資回報好，疫症爆發後，內地A股一度急跌，但是很快收復失地，利率在下降，債券價格也上升，投資回報不可能差，目前中國人壽股價反彈幅度不高，一個原因可能是資金全湧去炒作短期起飛的股，冷落了這隻被視為沒有炒作價值的股。

中移動5G概念吸引力仍強

中移動（0941）是另一隻反彈力很弱的股，疫前高價70元，當時有人在炒作中移動的5G概念，COVID-19爆發後，股價跌至63.15元後反彈，但是至今只反彈1.95元，上周五收市報65.1元。一場疫情，投資者忘記了5G概念，但是相信中國的5G通訊不會為疫情阻礙，相信今年中，5G就會正式推出，那時候，中移動可能又再成為炒作的對象。

舜宇光學（2382）也算是5G概念股，疫前因蘋果業績好而被炒高，疫後股價由149.2元跌至121.8元，現價130.3元，跌幅是27.4元而只反彈8.5元，也是一隻反彈力度很差的股，與中移動一樣，5G一定會在今年年中推出，手機的銷量一定大升，舜宇光學為行內提供手機鏡頭最主要生產商，沒理由不受惠於5G通訊的推出。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]