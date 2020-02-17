王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂

同樣道理，雖然武漢肺炎確診數字仍在上升，但投資市場亦如王弼一樣有良好意願，希望疫情盡快完結，這個良好意願亦反映在資金流向，令全球股市保持堅挺。不過，良好意願能否成為事實，需要時間驗證，相信要等待到第二季的數字公布，才知道疫症對全球經濟的打擊有多大，但無論稍後經濟數據如何，世界局勢有一些新發展，似乎是不會逆轉的。

憧憬疫情快完結 令全球股市堅挺

去年投資市場一個重要主題，是中美貿易戰，王弼多次重申，這意味中美離婚，扭轉過去40年美國不斷把生產線外判到中國的模式，就算特朗普不斷說要把生產線搬回美國，能否落實令人懷疑，但縱使不能把生產線遷回美國，能把它轉到越南和其他東盟國家，也合乎美國的大戰略。

今次疫情，中國生產線停頓，影響之大，令美國（甚至西方各國）把生產線遷出中國的信念更加堅定，不過目前疫情肆虐，在這情况下落井下石不好看，相信疫情完結後，美國會在第二階段談判上更強硬。另外，更深層次的影響，是疫情為過去數十年主導政治經濟的全球主義（Globalism）敲響喪鐘。早在2015年非洲難民湧入德國的時候，西方已經有聲音說要設法壓制非法移民湧入，因為移民不單止對當地福利帶來巨大壓力，更深層次是文化差異，例如新移民把當地女子背心熱褲等日常衣著認為是向他們性引誘等問題。今次疫情，更由福利、文化，提升到衛生衝擊。過去對貨品徵收關稅，都只是對貨品的限制，而且肯付關稅，貨品的進出還是有價講，可是以公共衛生限制人流，則會非常嚴格，預期各國政府對人流和物流都會加強控制，進一步加重國際貿易的成本，全球化逆轉已成趨勢。

中國供應鏈中斷 下半年通脹影響浮現

王弼認為，短期市場樂觀情緒，仍然為股市帶來動力，不過下半年，全球因為中國的供應鏈中斷，帶來的通脹影響將會浮現。央行不能再肆無忌憚印鈔托市，股市全年的高位，應該會在第二季出現。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]