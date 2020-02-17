經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂

【明報專訊】執筆之時，是上星期五的早上，文章出街當日，王弼應該已經遠在加拿大溫哥華，明顯地，與其說王弼對武漢肺炎疫情憂慮，倒不如說家人忍受不到屈在家中百無聊賴，尤其是學校復課無期，不如去外國過一個悠長假期，希望疫情快點過去，學校復課，香港是我們的家，我們期待可以盡快回來。

同樣道理，雖然武漢肺炎確診數字仍在上升，但投資市場亦如王弼一樣有良好意願，希望疫情盡快完結，這個良好意願亦反映在資金流向，令全球股市保持堅挺。不過，良好意願能否成為事實，需要時間驗證，相信要等待到第二季的數字公布，才知道疫症對全球經濟的打擊有多大，但無論稍後經濟數據如何，世界局勢有一些新發展，似乎是不會逆轉的。

憧憬疫情快完結 令全球股市堅挺

去年投資市場一個重要主題，是中美貿易戰，王弼多次重申，這意味中美離婚，扭轉過去40年美國不斷把生產線外判到中國的模式，就算特朗普不斷說要把生產線搬回美國，能否落實令人懷疑，但縱使不能把生產線遷回美國，能把它轉到越南和其他東盟國家，也合乎美國的大戰略。

今次疫情，中國生產線停頓，影響之大，令美國（甚至西方各國）把生產線遷出中國的信念更加堅定，不過目前疫情肆虐，在這情况下落井下石不好看，相信疫情完結後，美國會在第二階段談判上更強硬。另外，更深層次的影響，是疫情為過去數十年主導政治經濟的全球主義（Globalism）敲響喪鐘。早在2015年非洲難民湧入德國的時候，西方已經有聲音說要設法壓制非法移民湧入，因為移民不單止對當地福利帶來巨大壓力，更深層次是文化差異，例如新移民把當地女子背心熱褲等日常衣著認為是向他們性引誘等問題。今次疫情，更由福利、文化，提升到衛生衝擊。過去對貨品徵收關稅，都只是對貨品的限制，而且肯付關稅，貨品的進出還是有價講，可是以公共衛生限制人流，則會非常嚴格，預期各國政府對人流和物流都會加強控制，進一步加重國際貿易的成本，全球化逆轉已成趨勢。

中國供應鏈中斷 下半年通脹影響浮現

王弼認為，短期市場樂觀情緒，仍然為股市帶來動力，不過下半年，全球因為中國的供應鏈中斷，帶來的通脹影響將會浮現。央行不能再肆無忌憚印鈔托市，股市全年的高位，應該會在第二季出現。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
第一城2房跌穿500萬 一年新低
第一城2房跌穿500萬 一年新低
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
物管股市值小於內房 資金較易炒起
物管股市值小於內房 資金較易炒起
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
回本期偏長 傾向授權方式合作
回本期偏長 傾向授權方式合作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
冼健岷：家庭支柱須做足保障
冼健岷：家庭支柱須做足保障
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好盈利 港交所購29525
金子：大行看好盈利 港交所購29525
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
蔡金強：神之預測：Contagion
蔡金強：神之預測：Contagion
陳大為：利率高才是經濟旺？
陳大為：利率高才是經濟旺？
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
林少陽：港視配股增實力 值得支持
林少陽：港視配股增實力 值得支持
技術取勝：創科處上升通道
技術取勝：創科處上升通道
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
李順威：美科技股成避險入市工具
李順威：美科技股成避險入市工具
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何濼生：政府該何時干預自由市場？
何濼生：政府該何時干預自由市場？
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
陳永傑：美息今年下調機會大
陳永傑：美息今年下調機會大
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
布少明：調整房策要及時
布少明：調整房策要及時
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
星河明居均呎跌穿1.7萬
星河明居均呎跌穿1.7萬
退休穩賺三式
退休穩賺三式