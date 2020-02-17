何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會

企業資金流或受疫情影響

當然，這個企業估值可以不因事件而大幅向下調整的一個重要假設，是需要假定企業的未來經營沒有因事件而出現結構改變，未來現金流因而可以保持原有的狀况。這個假設，在整體市場而言，應該可以成立。但落到一些個別的行業時，情况就可能不太一樣了。因此，這樣理解的話，就能解答到不少投資者這兩周以來一直放在心裏的疑問：為什麼個市不跌呢？

但如果大家細心計算一下一些受疫情影響較深的行業，如自由行主導的零售，餐飲以至旅遊，他們的表現就完全符合投資大眾的期望，一沉不起。只不過，他們在主流指數的佔比很小，單看市場指數的走勢，是完全感受得到他們在市場中的變化。

另一方面，上兩周亦有提及，除了疫情本身的發展，中國大陸境內如何有效地在疫情影響下，逐步從延長的春節假期中，慢慢恢復其經濟活動能力，亦是不少投資者極度關心的一個題目。由於沒有什麼官方數據，各方分析師都用盡方法嘗試分析一下，到底復工的情况如何。由於經濟活動會帶來空氣污染，所以有分析師利用不同城市空氣PM2.5的數據變化，去倒推不同地區經濟活動恢復的情况。亦有人認為，由於人力資源是不少公司能否有效啓動生產的關鍵，所以了解春節假期過後的人口流動數據，亦可以對事件有所判斷。先以2019年春運客流量為參考，節前與節後的春運旅客人次各為11.1億與13.1億；今年節前，疫情仍未完全爆發之際，春運旅客人次亦有11.4億，跟去年相若，回家過年的情况並沒有受疫情影響太多。但節後至今，春運假期過後返回工作地的人次，卻只有2.3億，下降了82%。所以單憑這個數字來看，對於某些需要人手的勞工密集型子行業，現時距離完全復工，可說是有段距離。

春運後復工人次下降82%

不過，筆者相信，在這段時間仍然決定出行的2.3億人次，復工的人數比例應該要比平均高，所以工廠活動情况亦不至於暴跌的。至於最準確的數據，莫過於利用工廠區附近的流動電話機站用戶流量數據，這應該是到崗工人最佳的反映。現在，如何在防疫當中，逐步恢復經濟生產力已經是主要官員的任務。市場亦跟著這個大調去尋找投資機會。不要再去搶廁紙了，搶先找緊投資機會吧。

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[何國良 基金看世界]