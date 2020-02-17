周顯：幫國家發電 空手賺十幾億

這位仁兄的崛起，是個傳奇。我只聽過他的一單刁，簡直是神乎其技。這單刁是，他同某個省簽合同，投資起一間發電廠，不過發電廠需要原料喎！於是，這個省便送了一個煤礦給他。他轉手把煤礦賣走了，套回現金，至於起發電廠的錢，則同銀行借，喂！幫國家起基建喎，天大理由，銀行又怎能不借呢？

至於他賣掉了煤礦後，又用乜來發電呢？答案是，他把煤礦賣掉了啫！不過可以同新礦主買番啲煤㗎嘛！就是因為有guaranteed profit，而且是由省級基建發電廠保證支付，所以先至有買家。

就這樣，他空手便套了十幾億元回來，這些錢，幾易賺呢！

財閥家族控制國家 官員不敢貪污

前幾日和馬草泥在國福會館講起了此事，我說，只要是由政治控制經濟，必然有這種事。如果是由經濟控制政治，即是美國的制度，由財閥家族控制了國家，結果就是官員只是打工仔，完全不敢貪污，利益則輸送給贊助他們選舉的金主。

這個制度，雖然也是一種變相貪腐，不過交易費用比較低，因此更加有競爭力。

馬草泥是我認識了很多年的朋友，認識他時，他不過是個講嘢好叻，好喜歡溝女的後生仔，但現在已經是金融才俊，擁有一間年賺幾千萬元的基金公司，買了豪宅，出入司機，仲成日請我食飯添！當然不是茶記那種請啦，而是餐餐阿一鮑魚，國福會館，不貴不食的那種。那天他說，覺得現在是活在平衡時空，股市欣欣向榮，但看新聞卻是叫苦連天，我心想，你幸福啫！我哋好多人都活在水深火熱之中呀！

[周顯 投資二三事]