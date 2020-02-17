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盧楚仁：人民幣貶值10個理由

【明報專訊】人民幣受武漢肺炎疫情影響下急跌，但之後中國主動調低美國商品關稅，令金融市場憧憬美國會有所正面回應，導致人民幣匯價有所回升，得以暫時令跌勢喘定。以人民幣離岸價為例，現階段正在7.0229至6.9430之間爭持。上星期財經節目中主持人問我，人民幣爭持過後會怎樣？現階段好明顯人民幣利淡因素居多並主導走勢，相信人民幣稍後仍以反覆貶值機會較大，我的分析如下。

第一、 評級機構標準普爾上星期四發出警告，指中國政府若通過大舉增加支出，來抵銷新型冠狀病毒疫情對經濟的影響，標普便有可能下調對中國的主權信用評級或展望。目前標普對中國的主權評級為A+，展望為穩定，相信今次就疫情打擊下，中央政府無可避免地大幅增加支出來對抗疫情，及抵消所帶來的負面影響，估計中國無可避免地被標普下調主權評級。在這降級風險下，人民幣極大機會受到衝擊。

第二、人民銀行為應付疫情所帶來經濟的負面影響，幾乎肯定會持續使用寬鬆貨幣政策來作應對，故對人民幣匯價也不利。

第三、在疫情衝擊下，中國很大機會未能履行中美貿易協議，問題關鍵在於美方會否讓步，但以特朗普為人判斷，我相信機會不大，從而引發中美相關的爭拗令人民幣受壓。

倘信用評級被降 匯價受壓

第四、內地通脹持續升溫導致滯脹惡化，中國通脹由12月4.5%大幅上升至1月的5.4%，惡化程度令人咋舌，故此在滯脹困擾之下，人民幣難有升值的可能。

第五、去年金融市場已十分擔心內地地方政府，可能出現債務違約的風險，現突然出現武漢肺炎這隻黑天鵝，不排除即將會出現一定數量的地方債務違約，在惡性循環衝擊下，定必拖累人民幣進一步貶值。

第六、在疫情未有出現之前，內地多間大型企業已經出現財困，估計在今次疫情衝擊下，財困的企業只會有增無減，也不排除一些企業得不到足夠資金週轉，而捱不住宣布倒閉，在此危機四伏下更不利人民幣匯價。

第七、中國經濟原本已經有嚴重下行壓力，現在疫情衝擊下，經濟下行壓力急劇惡化，故GDP有機會難以保5令人民幣積弱。

第八、疫情衝擊令中國10年期債息由年初的3.2厘急跌至2.9厘，基本上中國2年期債息至30年期債息均全面急跌，若債息持續下跌，也不利人民幣匯價。

第九、在亞洲疫情惡化下，資金流入美元令美元成為避險貨幣，導致美匯強勢回歸，在美元強勢下，估計人民幣難以有升值潛力。

第十、 在岸人民幣匯價主要跟著一籃子貨幣走，而一籃子貨幣當中以歐元比重最大。最近歐元匯價因經濟數據疲弱而跌至2017年4月以來新低，以目前歐洲經濟狀况來判斷，歐元弱勢估計仍會維持一段時間，繼而拖累人民幣匯價難有起色。

灰犀牛黑天鵝夾擊 影響無法估計

現在中國經濟下行危機的灰犀牛，遇上了武漢肺炎的黑天鵝，所帶來的負面衝擊根本無法計算。故此，人民幣匯價下行的壓力，遠遠高於上行的壓力。我認為離岸人民幣匯價在反覆爭持過後，會突破7.0229而邁向第一個阻力7.0870，若此重要關口失守的話，便很大機會朝向7.2000水平。但相信中美也不願意見到人民幣匯價向下突破7.2000，從而令人民幣可以暫時守穩7.2000水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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