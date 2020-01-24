摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895

小米（1810）發布最新的旗艦級5G手機，市場憧憬有助小米搶佔5G高端市場。如投資者欲追入小米，可留意小米購20884，行使價15.1元，實際槓桿約5.5倍，最後交易日2020年7月28日；相反，如認為小米升至上月高位約14.5元有阻力，造淡可留意小米沽（20922），行使價12.12元。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]