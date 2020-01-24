摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布季度業績，盈利及收入均好過預期，不過集團同時指出，內地新型肺炎疫情或對經濟造成廣泛影響，料今季營收亦會有負面影響。阿里回落至10天及20天線見支持，不少資金吸納阿里好倉。看好可留意阿里購20725，行使價246元，實際槓桿約10倍，最後交易日2020年5月28日；看淡可留意阿里沽17895，行使價188.88元，實際槓桿約8倍，最後交易日2020年6月24日。牛熊證方面，投資者趁阿里回吐集中揀貼價選擇，如近日新上市的阿里牛64683，收回價210.2元，實際槓桿約24倍；淡倉可參考阿里熊59236，收回價225.8元，實際槓桿約15倍。
小米（1810）發布最新的旗艦級5G手機，市場憧憬有助小米搶佔5G高端市場。如投資者欲追入小米，可留意小米購20884，行使價15.1元，實際槓桿約5.5倍，最後交易日2020年7月28日；相反，如認為小米升至上月高位約14.5元有阻力，造淡可留意小米沽（20922），行使價12.12元。
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