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瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320

【明報專訊】阿里巴巴（9988）業績後偏軟，上周五低位曾跌逾1%至214元以下，收市跌約1%。阿里上季淨利潤按年增逾58%，但同時預告內地疫情對經濟帶來打擊，可能是影響股價表現的原因；不過績後回吐幅度未明顯，看好可考慮阿里認購證19320，行使價260.28元，20年07月到期，實際槓桿約9.2倍。相反看淡可留意阿里認沽證18098，行使價193.38元，2020年07月到期，實際槓桿約7.9倍。或可轉為留意阿里牛熊證，看好可考慮阿里牛證58951，收回價204.38元，行使價202.38元，槓桿比率約14.1倍。相反看淡可留意阿里熊證60666，收回價228.88元，行使價230.88元，槓桿比率約13.8倍。剛推出全新5G手機的小米（1810），上周五未能延續周四的強勢，但險守13元水平。向上觀望上試14元，支持參考10天線約12.8元。看好可考慮小米認購證21367，行使價14.68元2020年9月到期。(本結構產品並無抵押品)

：本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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