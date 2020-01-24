經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156

【明報專訊】強勢股非騰訊（0700）莫屬，因為巿民都要留在家中避免外出，網上娛樂成為疫情中的贏家，股價不但重上400元關口，亦創逾一年新高。投資者如看好騰訊可繼續走高，可留意Call輪21156，或牛證62950：騰訊認購21156，行使價457.08元，20年7月到期，有效槓桿約9.2倍；騰訊牛證62950，收回價397元，20年8月到期，有效槓桿約20倍。另外較強勢為5G相關股份，中興（0763）曾回升至29元水平，再次挑戰30元的心理關口。若疫情過後內地要刺激投資，5G基建相信亦是重點之一，投資者吼強勢板塊的話，可留意5G相關股的表現，如看好中興，可留意Call輪17066。小米（1810）藉着新5G手機發布亦突破並重上13元的阻力，屬強勢股之一，如看好小米可留意牛證60264：中興認購17066，行使價28.9元，20年5月到期，有效槓桿約5.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
第一城2房跌穿500萬 一年新低
第一城2房跌穿500萬 一年新低
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
物管股市值小於內房 資金較易炒起
物管股市值小於內房 資金較易炒起
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
回本期偏長 傾向授權方式合作
回本期偏長 傾向授權方式合作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
冼健岷：家庭支柱須做足保障
冼健岷：家庭支柱須做足保障
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好盈利 港交所購29525
金子：大行看好盈利 港交所購29525
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
蔡金強：神之預測：Contagion
蔡金強：神之預測：Contagion
陳大為：利率高才是經濟旺？
陳大為：利率高才是經濟旺？
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
林少陽：港視配股增實力 值得支持
林少陽：港視配股增實力 值得支持
技術取勝：創科處上升通道
技術取勝：創科處上升通道
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
李順威：美科技股成避險入市工具
李順威：美科技股成避險入市工具
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何濼生：政府該何時干預自由市場？
何濼生：政府該何時干預自由市場？
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
陳永傑：美息今年下調機會大
陳永傑：美息今年下調機會大
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
布少明：調整房策要及時
布少明：調整房策要及時
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
星河明居均呎跌穿1.7萬
星河明居均呎跌穿1.7萬
退休穩賺三式
退休穩賺三式