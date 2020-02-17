張兆聰：友邦候低吸 部署中長線

上周後期市况明顯多了獲利沽盤，無論是優質藍籌股、暫時沒有實質性的主題股、還是本應無懼疫情的板塊，多出現衝高回落。另一個現象是炒作開始向劣質化埋手的傾向，物管股開始連彩生活（1778）也起動，手遊股炒到游萊互動（2022）、指尖悅動（6860），結果炒作僅一日遊。資金開始有些無處可去的感覺，暫時不宜太進取。

本地地產股走勢強勁

至於主題股是否已炒完，筆者也沒有答案，但傾向回落後測試出明顯低位才入市。幾隻股份中以金蝶（0268）股價最硬淨，金山軟件（3888）、新東方在線（1797）、平安好醫生（1833）回試20天線，若成功守住，博反彈的值博率就頗高，空間也大。但以短線走勢來看，本地地產股比他們都強，筆者建議的新地（0016）升破115元，其他如恒地（0012）、新世界（0017）等都沒有阻力下就升破20天線。

雖然上周地產商如九倉置業（1997）、新地等都宣布減租，但一來市場早就預期租金向下，已充分消化，同時也只減2月份租金，估計更只是固定租金（這部分本就有限），消息沒有對股價構成影響。退一步看，大家可以無限看淡香港前景，但本地地產股折讓超過50%，除非出現亞洲金融風暴級別的跌市，否則都會有買盤吸納。筆者覺得短線動力仍在，有貨可推高止賺位。

友邦股價距高位一成 仍有向上空間

友邦過去1年都頗多利淡，社會局勢動盪令內地客戶減少來港，到今年全國保險業對外開放，本應可大展拳腳，卻又遇上武漢肺炎影響銷情。但疫情已見緩和（至少官方數據如是說），友邦股價仍相距高位達10%，有反覆向上的條件。

此外，內險股今年重點回歸以儲蓄產品為主、保障產品為副。唯一不同的平保（2318）則繼續走金融科技，以AI來招聘保險代理令銷售團隊規模縮減，市場格局對走中高端、保障型的友邦有利。退一步看，一場疫情令全國民眾更重視生命和健康，相信有利銷售保障型產品。走勢上，雖然受到疫情影響股價顯著回落，但友邦卻能守在上升中的20周線，中長線大勢向上。只是短期受制於20天線，會於80元水平爭持，可趁機逢低收集。

當然，官方確診個案有所減少，但也遠談不上看到疫情徹底結束的曙光，反而中央強行全國復工，已出現多宗高鐵清潔員受感染的例子，而以武漢新型冠狀病毒肺炎的傳染力，肯定也會有一波擴散潮（但官方數字未必會出現）。若認為市場對於疫情發展太樂觀，也可冷吼一些出口型工業股，創科（0669）最強勢，海天國際（1882）則是低吸博反彈之選。

[張兆聰 還看今朝]