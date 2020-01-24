金子：大行看好盈利 港交所購29525

雖然內地受新冠肺炎影響，有外媒報稱中國擬推遲全國兩會至3月底，華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，從數據所見，外資通過滬股通及深股通上周五連續4個交易日，累計淨買入43.7億元，是連續兩星期錄得淨買入。雖然疫情未有緩和迹象，有IPO上市「急煞車」，如果情況持續，對港交所（0388）生意額有所影響。不過，早前卻重啟企業「同股不同權」諮詢，港交所指與持份者溝通的工作現已完成，因此展開諮詢，市場相信港交所是希望保持全球IPO最多的地位。

技術上，港交所上周企穩10天、20天及50天線之上，投資者可以睇位吸納。中金發表報告指，年初至今港股成交額活躍、大型股由美國移至香港掛牌，有助今年港交所的盈利，將目標價上調至326元，看好港交所可以留意其購證（29525）。至於上周推介美團牛證（61112）獲利達30%，已入市的投資者可以先行止賺。

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