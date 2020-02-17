蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元

信義能源（3868）去年5月由信義光能（0968）分拆獨立上市，專注經營太陽能電站，擁有和管理15個大型地面集中式太陽能電站，總核准容量為1494MW。15個太陽能電站項目位於安徽省、湖北省、河南省、福建省、天津市等，其中湖北項目核准容量共260MW，佔總容量17%。公司有營運及管理多種類型光伏電站的經驗，採取集中式和電子化管理模式，24小時遠程監控，相信目前湖北之交通管制及工人未完全復工對電站營運影響不大。

公司之盈利增長料主要來自電站數量及規模增長，管理層估計資產規模年增長約10%至20%，主要通過向控股股東信義光能或獨立第三方收購太陽能電站項目。目前控股股東提供的潛在收購項目規模約850MW。

信義能源派息慷慨，目標每年股息不少於可分派收入的90%，而2019及2020年計劃分派比率更達100%。截至2019年6月底，手頭現金19億元，計及7月收到的3億元人民幣補貼款項後，淨負債率接近0%，絕對有能力維持高派息及進行併購。市場預測2020年股息率6.7厘。圖表上，近半年股價於1.9元至2.2元上落，上周四向上突破，大成交配合大陽燭，量度目標2.5元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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