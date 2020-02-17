潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為

因此，自從武漢肺炎在三星期前真正開始影響投資者的意識以來，反映亞洲貨幣走勢的摩根大通亞洲貨幣指數（JPMorgan ADXY）已經下跌了1.3%。不過，亞洲貨幣資產市場並非鐵板一塊。隨着決策者紛紛決定減息，新興市場投資者將會在部分國家或地區找到機會。

泰國菲律賓率先減息1/4厘

由於憂慮武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，泰國和菲律賓的中央銀行前個星期不約而同地將其政策利率下調了25個點子（100點子相等於1厘）。（其他地區的新興市場國家當中，巴西和俄羅斯亦有減息。）此外，新加坡金融管理局宣佈，它有「足夠的空間」，可以在4月份舉行的每半年會議之前，削弱新加坡元的有效匯率的政策區間。市場即時對此有反應，泰銖兌美元的匯率已比今年初下跌了3.3%，而新加坡元兌美元的匯率則下跌了2.9%。

對於亞洲國家的決策者來說，搶先推行寬鬆政策是有理由的，因為武漢肺炎疫情將會通過三種方式來破壞亞洲區的經濟。

第一，來自中國大陸和世界其他地區的入境遊客都會減少。受影響最大的是香港和泰國，因為兩者高度倚賴旅遊業，而且內地遊客佔它們的入境遊客比例很高。對於亞洲區其他經濟體的衝擊，則會相對有限；

第二，佔了全球GDP 17%的中國大陸的需求將會減少。今年第一季內地消費者的需求將會大幅下滑，尤其是在旅遊、休閒和零售等板塊。不過，內地消費者轉向網上購物，加上內地政府推出刺激政策，可能會減輕影響；

第三，供應鏈受破壞。現時仍未能肯定破壞程度有多大，但由於中國大陸乃亞洲製造業的中心，情况可能相當嚴重。

全球供應鏈破壞程度仍未可知

農曆新年假期後，很多內地工廠尚未獲准復工，而且很多工人因為出行限制而無法返回工廠，生產損失將會反映在今年第一季的亞洲區內貿易數據中。

對於亞洲國家的中央銀行行長來說，為了應對不確定因素而減息，並非難下的決定。因為大部分亞洲國家或地區的實質政策利率都是正數，而且某些國家的實質利率還明顯高於其歷史平均水平。

更重要的是，與1月初相比，油價現時已經下跌了大約20%（若與去年同期相比，則下跌了12%），通脹壓力輕微，為寬鬆貨幣政策提供了較多空間。

油價下跌通脹低 為減息提供空間

以上各點，帶出了以下的結論：

（1）投資者應該優先考慮由國內需求驅動的經濟體，例如印尼和菲律賓。因為與韓國、馬來西亞、台灣等出口導向型經濟體相比，它們較少受到疫情和中國內地的影響；

（2）投資者應該選擇高收益貨幣（high-carry currencies），而不是對經濟增長敏感的貨幣。以總收益率來說，高收益貨幣往往在大多數時間都跑贏其他貨幣。而且，在短期內，實質利率較高的國家將有較大的減息空間，而不會損害對當地貨幣的信心。

這尤其有利於印尼盾和菲律賓比索。相反，泰銖則顯得較為脆弱。其中最大的風險是，避險資金流入令美元失控地升值，或者人民幣大幅貶值，這有可能令亞洲貨幣全面貶值。

印尼菲律賓內向經濟 可看高一線

然而，儘管今年以來美元一直在轉強，但避險資金流入的情况似乎不會超過去年第三季，當時中美貿易戰的憂慮情緒十分高漲。而且，由當時開始，美國聯儲局已恢復擴充其資產負債表。

因此，近期轉強的美元仍然存在長期面對貶值的壓力。同時，中國大陸當局亦有強大的動機去穩定人民幣，以阻止資本外逃。值得注意的是，當外匯市場在農曆新年假期之後重開，美元兌人民幣的匯率在短暫上漲之後，已回落至僅僅低於7算關口，即是1美元兌換不到7元人民幣。

總而言之，為了應對武漢肺炎爆發，亞洲各國央行將會減息，部分高收益貨幣的區內資產，將會為投資者提供機會。

儘管亞洲國家的債券在2019年表現強勁之後，其價格看來好像已相當高，但央行推行寬鬆政策的展望，可能會驅動這些國家的債券進一步升值。

其中，印尼和菲律賓的國債的前景最被看好。這是因為，兩國較高的實質利率為它們的中央銀行提供了減息空間，而又不致損害其貨幣的穩定性；而油價下跌則有助改善兩國的經常帳。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]