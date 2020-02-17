林少陽：港視配股增實力 值得支持

至上周五為止，大市已反彈逾1,800點，相當於前跌幅的六成左右，上升動力有短線減退的風險。由於市場流動性仍然頗為充裕，較大的可能，仍然是指數開始受阻甚至稍為回落，資金則繼續在不同的行業之間輪換。當然，亦不能排除，大市二次探底的可能，畢竟這次疫情對經濟的實質影響，仍然存在變數。不論是較早前的恐慌拋售，以及剛過去兩個星期的恐慌買入，最終都必須受到現實的考驗。

疫情受控 經濟活動恢復較快

中國經濟幅員甚廣，湖北為今次疫情的重災區，受創非常嚴重，其他省份主要是為了避免疫情擴散，而額外付出預防疫情的成本，一旦疫情受控，經濟活動的恢復相對較快。

本港雖非今次疫情的重災區，由於有2003年SARS的慘痛經歷，不少港人對今次疫情的反應頗為激烈，旅遊相關行業固然受到重挫，就連服務本地人的零售相關行業，都受到港人減少外出活動嚴重拖累。春節假期已過，未來一兩個季度的失業率，將無可避免地有所上升。

雖說現時超過六成的業主，已供甩手上物業，住宅市場很難再現「SARS價」，但樓市未來一年的表現，仍然視乎未來幾個季度的失業人率上升的情况而定。過去一兩個星期，亦開始出現較多的減價賣樓消息。

股價跌定後 再分段收集

上周港股雖然進帳不多，但是指數未能反映市場真正的風險胃納，多個熱炒行業仍然受到資金的熱烈追捧，當中較受注目的，包括物管、醫護，以及「在家消費」概念等，但隨着Tesla宣布配股，Tesla供應鏈，則可能要唞唞。同樣地，香港電視（1137）配股活動，亦對熱捧「在家消費」的群眾，有冷卻神經的作用。香港電視仍處於燒錢階段，利用今次火熱的市况配股集資，增強財政實力兼支持未來業務擴充，股東絕對應該支持。一般情形，若配股之前股價急升，配股後股價通常會有一段較長的消化期，有意買貨的投資者，可待股價跌定後分段收集。

今次疫情，確實是加速了電子商務行業的發展，不單是香港電視，網上診症平台平安好醫生（1833）更加是食正條水，其在線醫療收入在過去1個月內增長逾倍。香港電視短線的股價弱勢，應該只屬暫時性質。假如稍後平安好醫生配股集資，將是投資者趁股價短暫弱勢加倉的機會。

（作者客戶持有香港電視股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]