陸振球：經濟冷暖看銅價

如細心觀察銅的走勢，可見其周線圖似在形成大形頭肩頂，並正在考驗頸線，如向下跌穿頸線，那便反映經濟出現衰退的機會大增，或會對股巿造成不利影響。不過，現時不少政府如覺得經濟會出現衰退，往往會放水，甚至以QE方式刺激經濟，又或大興土木推動基建等方法來防止衰退，當然，政府的刺激政策也不一定會成功。

倘跌穿頸線 可買美長債ETF

其實，銅價走勢也和利率走勢息息相關，因為如經濟興旺，息口便往往向上，若經濟轉差，利率便多數向下，所以銅價和美國10年期債息的相關度極高，如銅價真的向下突破頭肩頂頸線，則美債息也多會朝下走，有利債價，買入美國的長債ETF如iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（美國上巿編號：TLT）會是不錯的選擇，如果想放大槓桿，也可選擇Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares這隻具3倍槓桿的長債ETF（美國上巿編號：TMF）。

當然，如銅價向下突破，也可以沽空銅的期貨合約或買入相關的沽空期權，但相對風險較高，而如持有銅礦生產商的股票如江西銅（0358），也要留意銅價的走勢。

[陸振球 投資超限戰]