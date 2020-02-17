乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好

明報記者 王俊騏

多隻物管股在近年都跑贏大市，包括以市值計六大物管股雅生活（3319）、碧桂園服務（6098），還有中海物業（2669）、新城悅服務（1755）、永升生活服務（1995）及綠城服務（2869），近期表現持續強勢。事關近期多隻都輪流發盈喜，有基本面支持，如雅生活和碧桂園服務先後預告去年盈利分別大增最少四成半及超過五成，新城悅更預告盈利大增八成，再加上政策利好，使升浪更一浪高於一浪。

龍頭股價多已反映業績利好

其實，多隻特別龍頭股由1月底疫情爆發初期的低位，都已大幅反彈，如雅生活由一個月低位25.15元已升了逾一成，碧桂園服務亦有逾8%反彈，一些中小型物管股彈力更強。而且，六大物管股中有5隻都於上周創下3年新高，僅餘下綠城服務尚未「發圍」，但都是處於通道頂部。而且，經過一段升幅後，六大物管股的平均市盈率已處於最少50倍以上，碧桂園和永升服務更是70倍以上水平（見圖），估值甚至高於科技股如騰訊（0700）。

摩通看好物管具防守力

物管板塊仍獲多間大行「祝福」，大部分都認為其業務穩定，盈喜有助支持股價，政策亦有利好，其中多間行都是首推雅生活。匯豐對物管業的增長前景仍樂觀，指大部分收入屬經常性質，指投資者應關注物管公司即將公布盈喜，將成股價上行潛在催化劑。其中看好雅生活，指業務增長強和估值低於同業，目標價39.8元，距離上周五收市價35.8元，有約11%潛在升幅。摩通也認為各城市如深圳和杭州向物管公司補貼，以支付新型肺炎帶來的額外開支，縱使只可大致抵消開支，但已意味行業盈利具防守力；同時隨多間公司發盈喜，有望使行業迎來重估。

留意恒指季檢 雅生活或納港股通

投資者如果欲跟隨大行追入雅生活，則可留意本周五（21日）恒指季檢日。皆因瑞銀發表報告稱，基於自由流通市值及交易量，預期雅生活很可能獲納入恒生綜合中型股、小型股指數以及港股通名單。而根據同業碧桂園服務於2018年9月獲納入港股通名單後，其後10日，如果以最低位計更是累計升了約一成半，或能憧憬雅生活可複製其走勢。

對於欲追入的散戶，光大新鴻基財富管理策略師溫傑建議，投資者可以先等一等才趁低分段吸納物管股，指盈喜的利好因素已反映得七七八八。惟他認為近年內房賣樓成績好，開始交樓盤給物管子公司管理，行業分散憧憬未來有併購出現會有支持；加上疫情下行業受影響較小，料板塊短線會繼續吸引資金炒作，即使回調幅度也不會太大。他續解釋，疫情對物管股影響較小之餘，中長線更可能成利好因素，疫情或使居民對服務需求提高，如有公司近期提供買餸服務等。

溫傑：奧園健康PE返30倍可吸

他續指，目前企業盈利前景明朗和高增長股除了科技股外，便數到物管股，認為投資者可留意未來兩個月物管公司公布業績，特別是尚未發盈喜和表現相對落後的一群。他相信短線二線物管如奧園健康（3662），若基本面同樣不錯，會較一線值博，但仍可待市盈率回至約30倍水平再吸。一線的雅生活市盈率則已經太貴，大市又不至於完全回穩，認為估值最少要回調到40至50倍才值考慮。

[金融超市]