經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：媒體股如球會 避之則吉

【明報專訊】日前和同文陸振球兄晚飯，提到今次的「肺炎市」賺錢不難。年初十（2月3日）A股復市大跌，也就是肺炎疫情登上《經濟學人》封面時，剛好也見到日本的口罩股跌停，幾個指標同日出現，恒指立即反彈。

但，凡事總有兩面。今次「肺炎市」，跌得快，反彈也快，卻也代表賺錢的機會不太多，外遊幾天已經會錯過，並非「大把位任你買」。此外，恒指由高位回落3000點也不夠，不足10%，往往無甚大新聞都會出現此幅度的調整。更「氣人」的是，大市短短幾天已回彈6%。

恒指現水平 短線值博率不高

結論是，恒指在現水平，短線值博率已不高，當然小弟的33000目標仍然有效，但一大變數是人民幣走勢。不過就近期的走勢看來，中國似乎不願人民幣跌得太快，這很可能是貿易協議的「枱底條款」。

說了多篇大市，今篇談談個股板塊。口罩股以外，近期當紅的是王維基的香港電視（1137）。小弟最欣賞是他的商人本色：股價大升後，公司立即配新股集資！行動迅速，眼光一流！

趁高集資 港視發揮資本市場功能

別以為小弟暗諷王維基，要知道資本市場最根本的功能，就是讓企業集資，讓投資者致富只是副產品。執行力高的企業，自然把握機會集資擴充業務。不止香港電視如此，近期另一大紅人Elon Musk的Tesla也是這樣：股價脫韁後，當然也快手在高位集資。此乃公司充分利用資本市場的明證，是好事。說白一點，管理層看到股價大升，不集資也對不起自己。當然也有害群之馬，集資只是掏空公司，路遙會知馬力。話說回頭，香港電視市值曾經超越TVB母公司電視廣播（0511），引起一陣討論。不過兩家公司業務完全不同，沒有可比性。香港電視的電視夢已一早玩完，但塞翁失馬，焉知非福，若香港電視當年成功獲得牌照，王維基現在可能十分頭痛。前輩教落，幾類上市公司，一般都不能碰。好彩的可以炒周期，不幸的只會是一浪低於一浪。哪幾類？包括體育、娛樂、航空，以及高端飲食。共通點為何？就是這些行業，對老闆有不少「外在利益」，所以雖然競爭壓至蝕錢，仍有不少人趕科場，但就苦了股東。

有線連年虧損 幸寬頻業務幫補

例子之一正是Air Asia的創辦人兼CEO Tony Fernandes。此人是筆者舊公司的生招牌之一，當年講座他提到成為航空鉅子後，「再沒有人不回覆我電話」。到後來他成為英國球會班主後，「電話多到我不想覆」。

傳媒娛樂也是差不多，很多都是泥漿摔角。新媒體興起後，媒體公司更是四面受敵，不只是行家搶你市場，Facebook Youtube、Netflix也在和你爭奪消費者每天的每一分鐘。

行文之時，電視廣播剛發盈警。固然批評者可以認為是公司問題（也有部分是），但其他對手又如何？有線（1097）也是連年虧損，若非有盈利的寬頻業務略為幫補一下，業績只會更難睇。剛公布業績的電盈（0008）情况也差不多，只靠香港電訊（6823）單天保至尊，免費及收費業務，聲稱EBITDA有盈利，實際上是虧損。至於紙媒或戲院之類，就更不用提了，連較大市值的上市公司也沒有。

巴菲特也看淡 出售旗下報紙

外國又如何？對報紙有深厚感情的巴菲特也投降，將旗下的業務出售，拍檔芒格（Charles Munger）也認定多數美國報章難逃一死，只會死剩幾家超級大報（小弟補充：還有全球首富Jeff Bezos私人圈養，每天鬧特朗普的《華盛頓郵報》）。

上星期一，小弟相當喜歡的韓國電影《上流寄生族》成為奧斯卡大贏家，是史上首部外語片獲得最佳電影，韓國文化軟實力又贏一仗。但市儈的筆者還是想到股票：發行商是韓國財閥CJ旗下的娛樂公司，股價一年跌了三成，絕不風光。

四大韓國娛樂經紀公司 股價不振

此外，大家常在娛樂版看到的四大韓國娛樂經紀人公司，包括YG、SM、JYP和FNC，全部上市，過去一年股價均跌幾成。看看市值也不過幾十億港紙，一年純利幾億，和影響力完全不成比例。

結論：媒體的確和球會相當相似，影響力太大，但利潤極小。得益的是老闆，以及員工（球星和藝人），或者是國民，但投資者則多數損手，避之則吉。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
第一城2房跌穿500萬 一年新低
第一城2房跌穿500萬 一年新低
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
物管股市值小於內房 資金較易炒起
物管股市值小於內房 資金較易炒起
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
回本期偏長 傾向授權方式合作
回本期偏長 傾向授權方式合作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
冼健岷：家庭支柱須做足保障
冼健岷：家庭支柱須做足保障
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好盈利 港交所購29525
金子：大行看好盈利 港交所購29525
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
蔡金強：神之預測：Contagion
蔡金強：神之預測：Contagion
陳大為：利率高才是經濟旺？
陳大為：利率高才是經濟旺？
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
林少陽：港視配股增實力 值得支持
林少陽：港視配股增實力 值得支持
技術取勝：創科處上升通道
技術取勝：創科處上升通道
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
李順威：美科技股成避險入市工具
李順威：美科技股成避險入市工具
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何濼生：政府該何時干預自由市場？
何濼生：政府該何時干預自由市場？
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
陳永傑：美息今年下調機會大
陳永傑：美息今年下調機會大
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
布少明：調整房策要及時
布少明：調整房策要及時
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
星河明居均呎跌穿1.7萬
星河明居均呎跌穿1.7萬
退休穩賺三式
退休穩賺三式