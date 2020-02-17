李聲揚：媒體股如球會 避之則吉

但，凡事總有兩面。今次「肺炎市」，跌得快，反彈也快，卻也代表賺錢的機會不太多，外遊幾天已經會錯過，並非「大把位任你買」。此外，恒指由高位回落3000點也不夠，不足10%，往往無甚大新聞都會出現此幅度的調整。更「氣人」的是，大市短短幾天已回彈6%。

恒指現水平 短線值博率不高

結論是，恒指在現水平，短線值博率已不高，當然小弟的33000目標仍然有效，但一大變數是人民幣走勢。不過就近期的走勢看來，中國似乎不願人民幣跌得太快，這很可能是貿易協議的「枱底條款」。

說了多篇大市，今篇談談個股板塊。口罩股以外，近期當紅的是王維基的香港電視（1137）。小弟最欣賞是他的商人本色：股價大升後，公司立即配新股集資！行動迅速，眼光一流！

趁高集資 港視發揮資本市場功能

別以為小弟暗諷王維基，要知道資本市場最根本的功能，就是讓企業集資，讓投資者致富只是副產品。執行力高的企業，自然把握機會集資擴充業務。不止香港電視如此，近期另一大紅人Elon Musk的Tesla也是這樣：股價脫韁後，當然也快手在高位集資。此乃公司充分利用資本市場的明證，是好事。說白一點，管理層看到股價大升，不集資也對不起自己。當然也有害群之馬，集資只是掏空公司，路遙會知馬力。話說回頭，香港電視市值曾經超越TVB母公司電視廣播（0511），引起一陣討論。不過兩家公司業務完全不同，沒有可比性。香港電視的電視夢已一早玩完，但塞翁失馬，焉知非福，若香港電視當年成功獲得牌照，王維基現在可能十分頭痛。前輩教落，幾類上市公司，一般都不能碰。好彩的可以炒周期，不幸的只會是一浪低於一浪。哪幾類？包括體育、娛樂、航空，以及高端飲食。共通點為何？就是這些行業，對老闆有不少「外在利益」，所以雖然競爭壓至蝕錢，仍有不少人趕科場，但就苦了股東。

有線連年虧損 幸寬頻業務幫補

例子之一正是Air Asia的創辦人兼CEO Tony Fernandes。此人是筆者舊公司的生招牌之一，當年講座他提到成為航空鉅子後，「再沒有人不回覆我電話」。到後來他成為英國球會班主後，「電話多到我不想覆」。

傳媒娛樂也是差不多，很多都是泥漿摔角。新媒體興起後，媒體公司更是四面受敵，不只是行家搶你市場，Facebook Youtube、Netflix也在和你爭奪消費者每天的每一分鐘。

行文之時，電視廣播剛發盈警。固然批評者可以認為是公司問題（也有部分是），但其他對手又如何？有線（1097）也是連年虧損，若非有盈利的寬頻業務略為幫補一下，業績只會更難睇。剛公布業績的電盈（0008）情况也差不多，只靠香港電訊（6823）單天保至尊，免費及收費業務，聲稱EBITDA有盈利，實際上是虧損。至於紙媒或戲院之類，就更不用提了，連較大市值的上市公司也沒有。

巴菲特也看淡 出售旗下報紙

外國又如何？對報紙有深厚感情的巴菲特也投降，將旗下的業務出售，拍檔芒格（Charles Munger）也認定多數美國報章難逃一死，只會死剩幾家超級大報（小弟補充：還有全球首富Jeff Bezos私人圈養，每天鬧特朗普的《華盛頓郵報》）。

上星期一，小弟相當喜歡的韓國電影《上流寄生族》成為奧斯卡大贏家，是史上首部外語片獲得最佳電影，韓國文化軟實力又贏一仗。但市儈的筆者還是想到股票：發行商是韓國財閥CJ旗下的娛樂公司，股價一年跌了三成，絕不風光。

四大韓國娛樂經紀公司 股價不振

此外，大家常在娛樂版看到的四大韓國娛樂經紀人公司，包括YG、SM、JYP和FNC，全部上市，過去一年股價均跌幾成。看看市值也不過幾十億港紙，一年純利幾億，和影響力完全不成比例。

結論：媒體的確和球會相當相似，影響力太大，但利潤極小。得益的是老闆，以及員工（球星和藝人），或者是國民，但投資者則多數損手，避之則吉。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]