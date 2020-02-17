沈永年：博升值宜買住宅非公寓

最近留意到有新聞報道指珠海保稅區有公寓項目出問題，筆者也一直建議大家，不論以升值、移居、旅行或度假等目的，如在內地選擇投資項目，住宅始終是最佳之選！但筆者在分析原因之前，先說說「住宅」和「公寓」的分別。

公寓源於外地人限購政策

原來，香港人普遍都誤以為「公寓」即「住宅」。其實，香港本身是沒有公寓這類投資產品的，而內地所說的「公寓」，就是集合式住宅的一種，但從產權年限、土地性質、房貸、設計及管理等方面，卻與普通住宅有根本上的差異。

至於為何早期市場興起投資公寓，可以追溯至內地收緊房地產政策的時候。自2010年開始，內地在多個城市陸續實施限購限貸政策，不少人一夜間失去了買樓資格，尤其投資者更是被拒諸門外，於是有代理轉而推銷吸引港人投資「公寓」，更以「不限購、不限貸」招徠，於是迅速掀起投資「公寓」熱潮。時至今日，內地不少城市已相繼放寬樓市限購政策，相比投資公寓，投資住宅其實更來得吸引！

本地人不愛住公寓 轉手有困難

首先，內地人本身是不愛購買公寓居住的，由於他們傳統上喜與父母同住，單位面積需求最基本由1000呎起，3至4房，但公寓面積相對較小，根本不能迎合他們的生活需要。倘若我們打算購買物業後再出售套現，公寓轉手買賣實在困難。

就居住公寓來說，除了其面積相對於住宅比較小之外，適合的群體也不一樣，公寓的戶型和普通住宅相比也有明顯的區別，比較常見的是公寓戶型很難做到南北通透，並且常常沒有露台，甚至是全封閉幕牆外立面，沒有可打開式窗戶。

再者，相比公寓，內地住宅項目多有一系列民生配套設施，因政府規劃的住宅地皮，必定會配備完善校網、醫院、大型超市、交通、政府部門等；同時，住宅項目的周邊環境也較佳，通常依山面海或臨河而建，也就是說，住宅的居住環境較公寓來得舒適。大家可以看看現在的深圳南山、後海一帶，這些都屬於新住宅區，有大型的住宅單位，配有各類型生活設施，這地區的樓價已升了好幾倍。

總而言之，內地物業投資應以住宅為先，始終日後出貨可以易於轉手給內地人，升值潛力亦相對可觀；至於公寓，買來收租還可，但二手甚難賣出，我們必須注意！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]