謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機

疏散原因是由於同一大廈出現兩宗確診個案，且均屬同一柱單位（即不同樓層同一座向、室號單位），惹來「淘大花園2.0」的疑雲。翌日，筆者即聯同在2003年SARS時曾參與淘大花園渠管檢視及改善工作的資深建築測量師黃世寧，一同前往長康邨現場，向傳媒講解涉事大廈的圖則、廁所渠管設計、消毒防疫及後續維修問題。

根據初步取得的資料及圖片，涉事的長康邨康美樓的廁所及渠管設計本身問題不大，與淘大個案不盡相同，惟已確診患者居住的低層單位，廁所氣喉曾作改動，出現罅隙，當上層單位冲廁時，經過下層單位的糞渠產生正氣壓，細菌病毒有機會透過糞渠與氣喉的接駁位的罅隙傳入屋。

時下家居設計着重美觀，往往忽略衞生健康，由於非藏在地下的渠管改動工程毋須經過審批或委聘專業人士處理，而公屋單位為方便維修，渠管大多設於室內，故類似的不恰當渠管改動或因工程手工欠佳而出現的滲水或漏氣問題，估計頗為普遍。

應加強渠管維修保養

要長遠解決渠管「播毒」的危機，當局應考慮加強規管樓宇的渠管工程，參考強制驗樓、驗窗計劃的做法，資助市民讓合資格人士檢驗家中渠管，如發現潛在傳播病菌的設計或已日久失修，應加以保養、甚或取締；對於新建樓宇則可研究將糞渠及氣喉置於室外，減低細菌入屋的風險。

當務之急，要及時阻截疫情可由大廈管理處做起，定期以1:99漂白水灌入糞渠頂位進行消毒，個別住戶亦可自行用1:99漂白水注入坐廁，並盡量調整廁所抽氣扇至適當強度，減低病毒被抽入廁所的機會。若懷疑家中廁所氣喉曾被改動或有罅隙，如經常傳出臭味，可消毒後以玻璃膠、保鮮紙及膠紙暫時封閉接駁位，再找合資格人士進行維修。

縱然大部分公務員現正實行在家工作，但面對如此緊急關頭，筆者期望相關的部門也可特事特辦，盡快檢視及處理所有確診患者的住所及其上、下層單位渠管，以釋疑慮。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]