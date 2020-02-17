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潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺

【明報專訊】做了幾十年人，我未曾試過在3個月內去了4個不同的地方旅行，時間已接近超過一個半月，而且歸期還未確定，寫這篇文章的一刻，人剛到澳洲悉尼。何以會這樣做？皆因在過去8個多月，發生在香港的事，是前所未有，而且是禍不單行，先有7個多月的「逆權運動」，令一群與香港一起成長的人，包括我，感到心痛和失望，而正當這個運動有緩和之勢，真的勢估不到，一場令人人心惶惶的疫症又悄然來臨了。

去年12月初，我離開香港，去了英國兩星期，當時是因為「理大事件」之後，我的賺錢心情也跌入谷底，所以決定離開一下去散心，反正我本來雄心壯志，去大搞港漂女生宿舍，也因為逆權運動的爆發，可以預計今年過來讀書的港漂會大減，所以可做的，基本上只能想辦法渡過寒冬，沒想到的是，原來武漢肺炎，對我這個女生宿舍的影響可能更大。

講番股市，可能由於過去8個多月的香港真係生意難做，不如賭博，在預期生意難做之際，連特區政府都破天荒，在上星期五宣布，向持牌旅行社發放一次式8萬元津貼，向不同規模的持牌食肆發放一次式20萬元或8萬元津貼，向零售商戶發放一次式8萬元津貼，及向持牌小販發放一次式5000元津貼。

證監欺善怕惡 鼎益豐帶罪釋放

咁究竟如何生意難做，不如賭博？鼎益豐（0612）就是一個好例子。根據以往經驗，被證監會用得第八條停牌，其實等於被判死刑，但此股居然在被判死刑後，帶罪被釋放，證監在1月22日公布，決定撤銷其在去年3月8日作出有關暫停鼎益豐交易的指示，並於當日恢復交易。同時，會將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動，對多名人士，包括一名或以上的鼎益豐人員，展開法律程序。

據我所知，證監今次真係欺善怕惡，因為被小股東施壓而就範，而最重要一點就是，小股東的數量驚人，講緊是數以萬計，所以在香港的小股東大舉遊行示威數次後，如果證監不讓公司復牌，國內以萬計的小股東可能會採取進一步行動，在這種巨大的潛在壓力下，證監被證明的確是一個欺善怕惡的監管機構。

武漢肺炎持續擴散，正當人心惶惶在搶口罩之際，神奇的事還不停發生在鼎泰豐身上，一般神仙股，經歷死而復生後，股價於復牌後，只會一沉不起，尤其是現在大部分細價股都無運行，但道士股居然在跌至低位0.65元後，再次重新上路，於上星期收市價升至4.12元，真的令我無法不承認道士真神人也，同時也讓我明白到，病時病，死時死，股還是要繼續炒，錢還是要繼續賺，可能我也要再作一次反省，要跑去新西蘭及澳洲住上一個月，以逃避肺炎，是否一個正確選擇？

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[潘啓才 通天財技]

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