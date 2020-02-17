陳大為：利率高才是經濟旺？

平時讀經濟文章，都會聽到諸如「減息刺激經濟和股市樓市」。邏輯好直接：減息令資金成本下降，於是企業擴張成本下降，更願意投資；消費者則更願意借錢消費，結果在企業和人之間形成良性循環。投資和消費兩旺，股市樓市焉會不漲？反之亦然：加息令資金成本上升，投資和消費下跌，最終是資產市場衰弱。

投資與消費跌 最終資產市場衰弱

真的是這樣嗎？請看圖：聯儲局利率和美國銀行體系貸款資產與證券資產比率。一眼睇出，當利率上升時，貸款資產與證券資產比率上升，反之亦然。

由銀行眼光來看，若果環境興旺，競爭又不算激烈，那麼做貸款生意（特別是按揭）是最好做又有肉食的生意。如果市場競爭激烈，又或者整個社會活動走下坡，貸款生意就「商品化」，偏偏風險反而提高，於是銀行就不得不多線發展，做各種非貸款產品之餘，更要增持一些非常穩健的固定回報資產（如高信用評級的國債和票據），有回報之餘，亦符合巴塞爾III（BASEL III）的要求。簡單講，貸款資產與證券資產比率高，銀行比較risk-on；反之，就比較risk-off。

其實，經濟學理論也沒錯：利率和risk（風險），原本就是正相關。預計某deal某project的風險較高，自然要求更高回報。當經濟活動興旺，機會多，預期利潤高而代價較易接受，就自然敢要高風險但更高回報的買賣，是以利率的升高也無阻投資熱情（學術點說，利率上升大部分情况是配合風險的，回報則可以係fat tail向上），甚至愈升愈敢博。相反，當經濟疲弱，選擇少，回報抵消不了風險，就即係「賤物鬥窮人」，少少回報，只要風險更低就肯。利率愈跌，實際上愈縮。

那麼，這跟孳息曲線倒不倒掛有何關係？再回看圖的紅線和綠線。原來利率愈高，孳息曲線愈扁平；利率下跌，孳息曲線重新拉高。亦即是說，利率是看著孳息曲線調整（而非通脹），但調整後利率亦會因而變化。是以看看孳息曲線的表現，既可預計下一期利率變化，也可估計下期銀行是risk-on還是risk-off。而現况，雖然美股破頂，看來實則是向risk-off方向行。美股指數除以黃金價格也反映此事。

那麼，除此之外，還有什麼啟示？下期續。

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[陳大為 世界為觀]