蔡金強：神之預測：Contagion

小金人還是堅持每天上班，畢竟股市還是正常開市，可每天全副武裝，中午也不出去吃飯，買個飯盒待在公司，交易股票，研究公司，打打電話，健身也不去了，這樣的日子相當憋屈。哎，希望能早日脫下口罩。

憧憬救市 股市硬淨到得人驚

香港人真是可憐，剛經歷過6個月出門恐懼見到黑口罩的人，現在變成怕見到沒戴口罩的人，真是很疲累，心累！好在股市挺生性，除了春節開始後一周暴跌，近兩周一直反彈，恒指今年以來只跌1.5%，A股跌3%至4%而已。這次疫情對經濟影響很大，中國人做事太歇斯底里，太大開大合，全國經濟現在是按下了停頓鍵，何時復工是個懸念，大概2月底3月頭，對經濟打擊很大。可是市場憧憬放水和其他刺激猛招，股市反而硬淨到得人驚，應該還會持續一陣，大家別太早離場，可能到3月中，公司開始出來見人，宣布2019業績和引導今年前景，口徑可能會嚇死。

星期日國內官方頂級媒體《求是雜誌》刊登一篇習近平的文章，份量很重，內容很重要，小金人轉載一段，經濟方面：「目前看，我們仍然要堅持今年經濟社會發展目標任務，黨中央決策部署的經濟社會發展各項工作都要抓好，黨中央確定的各項任務目標都要完成。疫情特別嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務，不能有緩一緩、等一等的思想。」

今年料經濟很差股市不錯

看到了嗎？中央仍然想大體堅持今年的經濟增長目標，那怎麼達成呢？畢竟經濟現在受到的打擊很大，那意味很快政府會在地產、基建、汽車、消費這幾大經濟牽動性最強的板塊推出強力支持政策，配合減稅減費，降息降準。放心這些幾乎都是肯定的，幾乎沒得選擇！也就是今年可能出現一個情況，經濟很差，政策很好，股市不錯。港股、A股很可能是疫情後先暴跌，然後強烈反彈全面收復失地直到3月頭。這是典型的先爽再說，管他日後洪水滔天。

這次疫情這麼恐怖，其實早在2011年，美國就曾拍過一部名為《Contagion（世紀戰疫）》的電影，影片講述了一種靠著空氣就能傳播的病毒，在短短幾天內就席捲全球，最終導致大量人死亡。影片當時反應一般，但它給人類帶來的啟示卻是深遠的，堪稱神之預測。故事的開始， 一位外籍女士從香港出差回到家中，兩天後死在急診室，醫生給的答案是「死因不明」。更為恐怖的是，這種病的患者開始在全球範圍內出現，芝加哥、紐約、倫敦、巴黎、東京、香港等地都出現了相同的病例，一樣的癥狀，一樣的結局，人們害怕的事情發生了，這不是一場普通流感，而是一場席捲全球的傳染病。

《世紀戰疫》恰如當下香港

這疾病可通過飛沫、接觸等方式傳播，但醫學無法解釋病因，更無法治療病癥，只能任由擴散，病毒的傳播速度很驚人。雖然疾控中心，著手尋找傳染源來研究解決病毒的方法，但短期內並不能破解其源頭，也沒有特效藥可挽救傳染者。隨著死亡增加，人們陷入極度恐慌，彷彿世界末日即將來臨，讓人憤恨的是，有人趁機散布謠言，不斷給民眾帶來壞消息，培養病毒失敗、疫苗研製失敗等，以獲取暴利。更甚者大發國難財，為了獲取民眾的信任，他們謊稱自己也被感染，最後被連翹保住了性命。在生命遭受威脅時，人們喪失基本的判斷力和理智，瘋搶連翹，結果製造騙局的人賺得盆滿缽滿。

在特殊時期，總有人利用人們對死亡的恐懼來滿足私欲，今時今日人性一樣，發國難財的人，天價口罩、天價消毒水……死亡、謠言，最終導致疫情失控，從隔離到封城，民眾的混亂、搶購一空的超市和藥店、物資短缺。疫情一直持續了4個多月，後來疫苗研發出來，活著的人只能通過搖號才能領取疫苗，看似公平，實則背後盡是虛偽的勾當。在生與死的搶跑道路上，最經不起考驗的就是人性。在電影的最後幾分鐘，病毒的元兇才露出真面目，它就是「蝙蝠」。人類，看似站在食物鏈的最頂端，但在「微小」的病毒面前，卻是如此的不堪一擊。人類如果繼續過度尋求發展，去肆意的破壞，大自然一定會以另一種更殘酷的方式「回報」人類。無論是今天的新型冠狀病毒，還是以往的任何一場災難，都和人類的一己私欲有著不可分割的關係。在大災難面前，我們要做的是不聽信謠言，更不應該給自己施加心理壓力，而是保持冷靜、堅強面對。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]