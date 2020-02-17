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經濟
2020年2月17日星期一
逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
第一城2房跌穿500萬 一年新低
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
物管股市值小於內房 資金較易炒起
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
回本期偏長 傾向授權方式合作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
冼健岷：家庭支柱須做足保障
環球數據前瞻
金子：大行看好盈利 港交所購29525
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
蔡金強：神之預測：Contagion
陳大為：利率高才是經濟旺？
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
林少陽：港視配股增實力 值得支持
技術取勝：創科處上升通道
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
李順威：美科技股成避險入市工具
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何濼生：政府該何時干預自由市場？
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
陳永傑：美息今年下調機會大
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
布少明：調整房策要及時
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
星河明居均呎跌穿1.7萬
退休穩賺三式
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
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逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
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金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
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乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
林少陽：港視配股增實力 值得支持
技術取勝：創科處上升通道
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
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劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何濼生：政府該何時干預自由市場？
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
陳永傑：美息今年下調機會大
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
布少明：調整房策要及時
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
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星河明居均呎跌穿1.7萬
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