冼健岷：家庭支柱須做足保障

■張先生財務狀况

年齡：28歲

家庭狀况：與父母同住居屋，為家中獨子，父親仍工作，母親為家庭主婦

每月入息：32,000元

每月支出：8000元家用、8000元存於與女友的聯名戶口作婚禮之用（目前已有25萬元）、個人生活支出10,000元

理財狀况：除強積金和公司團體醫療保險外，個人保障方面可算是一片空白；每月結餘存在銀行戶口

理財目標：希望將來健康得到保障；由於是家中獨子，萬一不幸遇上意外或身患重病時，亦想家人的生活開支得到保障

好像張先生這樣的年青人， 面對漫漫人生路，是要從不同的層面和角度去考慮個人的理財方案。當然，此刻不可能一下子全面做好，加上他計劃結婚，所以建議他按步就班，如先處理自己最貼身的醫療保障，再考慮所需的開支等。張先生既是家中獨子，加上快會結婚組織家庭，如果現在或將來萬一出現了什麼事故，除了家人的心靈上失去了重大的依靠，所以有多一點經濟上的支撐或補償，總比較是好的。

醫療危疾保險 缺一不可

首先，筆者會建議張先生投保一份保障較全面並有儲蓄成分的人壽保險計劃，保額100萬元，供款期20年，保障至100歲，每月保費約1900元。同時，多加一個保額200萬元的定期壽險作附加保障，這部分現時的每月保費約200元左右（保費每年按歲數調整，保障至80歲），令整個保障方案的總保額增至300萬元，而保費方面，合共每月約2100元，佔張先生收入約6.6%。如果有一日真的不幸意外身故，保額大約可繼續供養父母及未來太太16年。

張先生亦需要考慮到身體健康方面的保障，筆者建議張先生買一份自願醫保計劃，現時每月保費約200元，可彌補公司團體醫療保險的不足。筆者建議張先生投保一份大約相等於3年薪金入息的危疾保險，保額100萬元，供款期20年，可於上述情况提供一筆資金作經濟上的支援並應付家庭日常生活開支。以張先生現年28歲計算，每月保費約2100元。張先生每月只需預算約4400元，就可以獲得人壽、醫療及危疾等多方面保障，守護家人及自己健康。每月入息扣除家用、儲蓄、個人開支及每月保費，仍有剩餘1600元可以存放銀行，他朝作應急錢之用。若果對投資理財有任何疑問，可參考理財顧問的專業意見，度身訂做最適切的方案。

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康宏理財服務公司行政總裁

[冼健岷 理財信箱]