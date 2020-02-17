經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作

【明報專訊】中央強行復工，市場對於全球供應鏈斷裂的憂慮消失，中港股市進一步上升，已收復疫情爆發後的失地，似乎疫情的所有影響已浮現。真的嗎？不同階級會有不同答案，但整體來說，餐飲、旅遊、實體零售仍未看到曙光，對經濟打擊不小。因此，反彈至現水平阻力會較大，甚至一些主題股也見回吐，但後市以短線交易機會為主，買入持有一路走高的機會有限。

疫情對不同行業影響差異大，實體經濟衝擊巨大，本倉的中升（0881）、安踏（2020）、融創（1918）、美團（3690）等都受到較大影響，就算是科技股，騰訊（0700）表現也遠勝阿里巴巴（9988）。

據上證報，疫情下的「宅」經濟相當火爆，以春節前後一周的統計數據為參照，愛奇藝、騰訊視頻等在線娛樂消費出現爆發式增長。相比疫情爆發前，愛奇藝會員環比增長1079%，芒果TV會員、騰訊視頻會員分別環比增長708%和319%。至於電商，除了防疫物資和方便麵速食消費的持續火爆，其他商品表現不慍不火，再加上多地出現封路堵路運輸受阻，阿里也直言本季收入增長會放緩，甚至有較大幅度的下滑。

阿里業績其實略勝預期，核心電商收入升37.6%，當中「其他業務」收入，即盒馬、天貓超市、進口業務及銀泰組成的新零售及直營業務收入增長128%。至於集團最重要的下沉戰略，期內欠發達地區貢獻了天貓雙十一總GMV的54%，在本地生活服務則佔40%，集團在下沉的成績一點也不遜於拼多多。相對於亞馬遜要不斷提升每名用戶的支出，中國電商的中長期增長空間仍然較大。

騰訊跑贏阿里 潛在升幅達20%

近期騰訊股價明顯跑贏阿里，但從估值角度看，兩股預測市盈率均處於近年區間的平均值，若回升至估值上限，將會有達20%的潛在升幅，向下亦一樣。阿里短期內受到疫情影響，但較多是在物流層面受阻，隨着中央嚴令禁止封堵道路，企業又陸續復工，相信3月份影響會開始淡化，4至6月有望回復正常。短期股價就算動力不足，但也已消化了疫情影響，不會像餐飲零售股等出現持續下滑。

網醫獲中央支持 但僅吸引民眾買藥

至於上周買入的平安好醫生（1833），一如預期地大幅炒起，但很快又無以為繼。互聯網醫療獲中央支持，但在實施上其實很困難，診症只局限於傷風感冒這些小病，又或是只有分流作用，但進一步檢查和治療，例如照X光、電腦素描等還是要到醫院。筆者覺得這更多是一個流量入口，用以吸引民眾買藥。但這些多為非處方藥，盈利空間有限。當然，20年前的電商也面對很多問題，之後也逐一解決，但暫時互聯網醫療更多是一個炒作主題。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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