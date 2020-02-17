經濟

港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次

【明報專訊】近期，醫療外科口罩除產量供不應求外，更被部分國家限制出口，令本港市民購買口罩難如登天。有港商研發一款「光自潔技術」的口罩，聲稱在光線照射下可以殺菌，從而可多次重複使用，現打算下月中開始量產。該港商稱這款口罩為「家居生活口罩」，雖然未必能與醫療級口罩相比，但仍可讓市民多一項選擇，減少消耗外科口罩。

明報記者 薛偉傑

森寶科技行政總裁高偉燁表示，公司一向研究將「光自潔技術」應用於紡織品，尤其是運動鞋面，以及某些不便水洗的服裝。去年，有生產力促進局員工鼓勵公司參加環保署及環境運動委員會主辦「2019香港綠色創新大獎」。當時他覺得外科口罩使用量大，但其製造物料卻不可以降解，於是在去年中設計一款環保的「光自潔抗菌防病毒口罩」。

口罩利用木漿或竹漿製成的紗線，由電腦控制「無縫針織機」直接織出全件產品。因此，完全沒有裁剪布料及縫線等程序，毋須用膠水，也不會產生任何布碎、浪費物料。然後，口罩表面會再噴灑上公司的「納米光自潔水劑」，形成塗層。

傳統使用二氧化鈦（TiO2）的「光自潔技術」，一定要有紫外線的照射（例如紫外線燈或太陽光）才能夠觸發，產生殺菌、除臭及清潔等功能。該公司除使用二氧化鈦之外，還加入其他物質，令到在可見光照射下，也可以產生這些功能，但需時較長。

稱光管照射24小時 表面99.9%細菌被殺

根據森寶科技資料，加上其光自潔塗層的紡織品，經過20次水洗後，殺菌效能幾乎沒減低。公司亦稱在光管照射24小時後，表面99.9%細菌會被殺死。若是在正常的太陽光照射下，所需時間更短，一個上午或一個下午，已可以達到相同殺菌效果。

另外，這款口罩的中央部分使用夾層結構設計，可以放入一片濾膜。高偉燁表示，只要放入一片PM0.3級數的濾膜，甚或與N95口罩同級材料的濾膜，原則上可以隔絕飛沫。若要更安全和簡單，可以放入膠片，以完全隔絕正前方的氣流。

由於這款口罩具有「光自潔技術」，水洗多次仍然保持殺菌效能，也可以更換濾膜，高偉燁認為，產品可以使用相當長時間，非常環保；就算棄置，因為其紗線由木漿或竹漿製成，可以完全降解，不會增加堆填區負擔。

高偉燁說：「只要有兩個這款口罩，每日佩戴一個，另一個放近窗口曬太陽光，或者以室內燈光全日照射，之後輪流轉換，已經可以使用很長時間。」不過，他當時計算過，這款口罩每個的出廠價要數十元，零售價接近100元，似乎很難銷售。所以，他一直只想用來參加比賽，希望拿到獎項作宣傳，未考慮量產。

1套4個零售價380元 預量產訂單2000個

不料武漢肺炎疫情在農曆新年急轉直下，高偉燁看到很多長者無法買到口罩，就改變主意決定將「光自潔抗菌防病毒口罩」量產。他透過WhatsApp發信息給一些同樣位於科學園內公司的創辦人，向他們介紹「光自潔抗菌防病毒口罩」的原理。他又表示，這款產品每套4個的零售價為380元，現時準備預量產，可以優惠價訂購，2月底交貨時才付款。結果反應熱烈，幾日已吸引逾50家公司和一些商會會員合共訂購超過500套（2000個）。

定位「家居生活口罩」 免過高法律風險

高偉燁已找到一家無縫針織機代理商合作，由對方在內地和東南亞代工生產，預量產的貨品應可準時交貨。之後再完成更多殺菌和過濾測試，設計好說明書等，大約3月中可以正式量產。至於銷售渠道，主要是靠網銷，以及可能邀請「網紅」（KOL）協助宣傳。

高偉燁不想公司冒上過高法律風險，或者刺激現有的口罩生產商而受打壓。所以，該公司只會將「光自潔抗菌防病毒口罩」定位為「家居生活口罩」，而不是醫療級口罩。他計劃主要以自有品牌（OBM）推出產品，但亦會接受貼牌（ODM）的合作模式。公司日前已經和一家公司簽下香港和澳門貼牌合作的合約。

一部無縫針織機要20分鐘才能夠織出一個口罩，全日24小時也只能織出72個，正式量產時將需要數十部無縫針織機。除了由上述的無縫針織機代理商代工生產，若有需要，亦會借助一些鞋面廠的無縫針織機。

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