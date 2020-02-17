金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目

啟動Naga 3項目 料中國客源增

Timothy表示，Naga 2於2017年投入營運，新酒店入住率高達84%，證明沒有蠶食旗下Naga 1的生意。他認為，武漢肺炎爆發只會對業務帶來短期影響。反而隨著直航航班增加、引入貴賓博彩、撲克比賽等新元素，為發展打下基礎。為推動增長及迎合新需求，他們斥資1.5億美元去翻新Naga 1共500間酒店客房，在今年全面以更新設計房間投入市場。他期望，新設計的Naga 3在2025年開業時，增加綠化及空間，提供更佳景觀及質素，並擬增加電玩、主題公園、夜總會、天際泳池和花園，吸引更多年輕及內地遊客。

冀吸引更多年輕遊客

到新興國家投資障礙不少，已在柬埔寨投資多年的金界近期亦在遇上工業行動，但是Timothy指，由2006年上市至今，已派出逾14億美元股息，證明到當地投資仍有可為。Timothy指出，今年初集團碰上員工示威，批評公司加薪追不上物價，他強調，他們的人事部已著手處理問題，並提供飯堂等設施、適量增薪及改善工作條件，以維繫和員工的關係，參與示威的員工亦已歸位工作。他還說，隨Naga 3投入建設，將來聘用員工數目會較目前的9000人倍增，因此不能沒有良好的員工關係及客戶支持。