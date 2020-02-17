經濟

疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤

【明報專訊】武漢肺炎肆虐中國，令各類產品的產業鏈備受影響，目前各省市及不同行業要按實際人員回流等情况安排復工，有上市公司已表示因人手不足，2月及3月產品要延期交付；有廠商寧願自行再推遲兩星期才復工，以及購買口罩生產機自行生產口罩，以滿足內地防疫條件。

部分自行產口罩 以滿足防疫條件

雖內地宣佈2月10日全國復工，但據了解，目前回流人員不足、有地方限制開工、口罩等防疫物資嚴重不足、上下游不配合、交通物流，以及資金壓力大等問題仍困擾廠商。例以互太紡織﹙1382﹚公布，番禺工廠房於12日恢復生產，但因物流及工人不足，致工廠生產力下跌，預計將引致2月及3月延遲交付產品。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦旗下位於東莞的鋁製品廠亦已在10日復工，不過只有三分之一工人上班，連帶生產也未能全面恢復，他指有部分供應商要在本星期才復工，擔心原料銜接不上。「還好是春節前會準備多一些庫存，而且現在工廠也不夠人，產能有限，希望這兩個星期會改善」。劉達邦指內地已表示社保、稅等可以遲交免交，對周轉會有幫助。

返廠員工需自行隔離14天

玩具商怡高安迪（香港）董事副總經理施俊匡則表示，已有七成員工回到中山廠房，不過公司決定再推遲復工時間到本月24日，已返廠的員工需自行隔離14天。施俊匡表示，當地防疫要求嚴格，廠房每日為每個員工提供2個口罩，「所以我們索性申請也生產口罩」。他指現時可生產250萬個口罩，除了給工人之外，亦會派發予當地居民，如果物流上允許，亦希望可供應回港。

據中金指出，內地企業目前復工最大難題，是員工無法返廠及物流中斷。該行調查的受訪企業，所在地主要集中廣東、北京、四川、上海、浙江，合共收回163份問卷。其中42.9%企業選擇在上周一（10日起）陸續復工；23.3%的企業則選擇在今日（17日）開始陸續復工。不過，能否如期復工，企業認為取決於員工回流、物資供應、物流運輸等方面的影響。

此外，調查顯示，目前現金流有一定壓力的行業，主要仍集中在受影響較大的餐飲、酒店等行業，70%以上的企業表示資金可以支持3個月以上的正常運轉，只有20.3%的企業稱資金相對緊張，只能維持最多3個月，而表示現金流已經緊繃的亦有5.5%。

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