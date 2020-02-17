物管股市值小於內房 資金較易炒起

大型股來港上市 帶動板塊升幅

董季舟解釋，雖然目前行業在2020年市盈率看來是稍貴，像大型股份市盈率已達30倍或以上，中型股約25至26倍。但板塊受母企支持盈利及增長前景清晰，實際難以下跌，反而疫情影響大市反覆，是帶來了較好的買入時機。

他表示，近年多隻大型股份來港上市亦帶動板塊升幅，像2018年的碧桂園服務（6098）、雅生活（3319），2019年的保利物業（6049）、藍光嘉寶（2606）等，未來續有許多地產公司將分拆物管上市，相信行情可以持續。不過值得留意的是，因為今年疫情影響，部分擬上市新股可能因為與投資者會議、到內地考察等進度受到影響。

板塊盈利受母企支持 前景清晰

據聯交所公開資料及市場消息，目前包括正榮服務、星盛商業管理、宋都服務、金融街物業等都已遞交了上市申請文件；另外，有傳合景泰富（1813）亦原訂計劃在今年下半年分拆物管業務上市等。