經濟

物管股市值小於內房 資金較易炒起

【明報專訊】過去一年多時間，物管行業成為市場新寵，多隻股份升幅超過一倍。華泰證券中國房地產首席分析師董季舟認為，因為行業規模相比地產業還不大，暫時業內市值最大的上市公司市值亦僅約700億元，易獲資金垂青及炒起，像近期股市受到疫情打擊，物管股亦獲資金趁低吸納，證明投資者還是看好板塊。加上每逢行業有大型新股上場，亦會帶動資金流入。

大型股來港上市 帶動板塊升幅

董季舟解釋，雖然目前行業在2020年市盈率看來是稍貴，像大型股份市盈率已達30倍或以上，中型股約25至26倍。但板塊受母企支持盈利及增長前景清晰，實際難以下跌，反而疫情影響大市反覆，是帶來了較好的買入時機。

他表示，近年多隻大型股份來港上市亦帶動板塊升幅，像2018年的碧桂園服務（6098）、雅生活（3319），2019年的保利物業（6049）、藍光嘉寶（2606）等，未來續有許多地產公司將分拆物管上市，相信行情可以持續。不過值得留意的是，因為今年疫情影響，部分擬上市新股可能因為與投資者會議、到內地考察等進度受到影響。

板塊盈利受母企支持 前景清晰

據聯交所公開資料及市場消息，目前包括正榮服務、星盛商業管理、宋都服務、金融街物業等都已遞交了上市申請文件；另外，有傳合景泰富（1813）亦原訂計劃在今年下半年分拆物管業務上市等。

上 / 下一篇新聞

逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半
第一城2房跌穿500萬 一年新低
第一城2房跌穿500萬 一年新低
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
實惠裁10%分店員工 籲業主減租
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
花絮：物管鬥貼心 日用品送上門
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
疫情下復工考驗大 內地港商：出貨恐延誤
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
金界料疫情影響短暫 無礙開展新項目
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
港商擬量產光照殺菌口罩 供家居使用 森寶科技：噴上「納米光自潔水劑」 可重用多次
回本期偏長 傾向授權方式合作
回本期偏長 傾向授權方式合作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
張兆聰：互聯網醫療暫只屬炒作
冼健岷：家庭支柱須做足保障
冼健岷：家庭支柱須做足保障
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好盈利 港交所購29525
金子：大行看好盈利 港交所購29525
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
張兆聰：友邦候低吸 部署中長線
蔡金強：神之預測：Contagion
蔡金強：神之預測：Contagion
陳大為：利率高才是經濟旺？
陳大為：利率高才是經濟旺？
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
潘啓才：股要繼續炒 錢要繼續賺
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
謝偉銓：加強樓宇渠管規管 堵截「播毒」危機
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
沈永年：博升值宜買住宅非公寓
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
李聲揚：媒體股如球會 避之則吉
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
乘勢炒物管 二線股更值博 疫症下管理需求提升 短中長線皆利好
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振輝：退休族吃的三大原則
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：經濟冷暖看銅價
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
陸振球：疫市倖存者成尋寶對象
林少陽：港視配股增實力 值得支持
林少陽：港視配股增實力 值得支持
技術取勝：創科處上升通道
技術取勝：創科處上升通道
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
潘迪藍：部分亞洲貨幣仍有可為
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
蘇沛豐：信義能源呈突破 看2.5元
李順威：美科技股成避險入市工具
李順威：美科技股成避險入市工具
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
劉思明：港股轉上落市 聚焦強勢股
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
何啟聰：疫市顯強勢 騰訊購21156
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
瑞銀亞洲：趁績後回吐 阿里Call19320
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
摩根大通亞洲：疫情影響收入 阿里Put 17895
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
周顯：幫國家發電 空手賺十幾億
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何國良：把握內地復工情况 可搶佔投資機會
何濼生：政府該何時干預自由市場？
何濼生：政府該何時干預自由市場？
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
王弼：疫情刺激通脹 股市料次季見頂
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
曾淵滄：疫市便宜貨：中壽中移舜宇
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
湯文亮：樓市「一夫一妻」制難大跌
陳永傑：美息今年下調機會大
陳永傑：美息今年下調機會大
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
廖偉強：莫期望疫症令樓價大瀉
布少明：調整房策要及時
布少明：調整房策要及時
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
李志成：屯馬線通車 沿線物業受惠
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
盧楚仁：人民幣貶值10個理由
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
Wetland Seasons Park 擁濕地公園綠色景致
星河明居均呎跌穿1.7萬
星河明居均呎跌穿1.7萬
退休穩賺三式
退休穩賺三式