經濟

疫情影響股市 物管股異軍突起 華泰董季舟：投資者可發現板塊新價值

【明報專訊】武漢肺炎擴散，全面影響股市及實體經濟。不過，去年物管行業卻異軍突起，華泰證券研究部中國房地產首席分析師董季舟接受訪問時指，疫情可令投資者、業主發現物管板塊新價值，「小事如按電梯，多放一包紙巾讓你按鈕」，都能為物管公司品牌加分，令業主意識到「僱一個好物管會讓資產增值」，加上板塊自身優勢，在母企支持下增長佳、防守性較強，料資金會繼續追捧。

明報記者 方楚茵

據內地法規，必先成立業委會等組織才能更換物管公司，阻力較香港為大。但董季舟相信，今次疫情令不少業主意識到好物管的價值，例如「有業主會擔心哪個鄰居可能感染」，有些物管公司就會直接管理和追蹤小區有沒有住戶發燒，以便盡快控制疫情，同時幫助緩解本已稀缺的醫療資源。他直言，有部分行動有沒有防疫作用其實無從得知，但肯定「對業主心理很有用」。

「誰管得好就有機會」

事實上，在上海、深圳、杭州等一線城市，業主亦認同好的物管能夠為資產增值，亦變相較願意付錢，變相令物管「三年一換」的機會增加，「誰管得好就有機會」。

董季舟指出，物管公司另一吸引投資者的地方是，公司多處淨現金水平，不需要太大的再投資便能實現高增長，但亦講求先天優勢，「賽道（銷售）一早由爸媽（母公司）搶到了，樓盤就是我管」。不少母企近年賣樓高速增長，變相已充實旗下物管公司未來四至五年後儲備，確保盈利增長。

董季舟又認為，物管行業並非單純是「地產概念」，也涉及「消費概念」，像行業近年催谷增值服務，「想像空間很大，小區住那麼多人，他們生活的方方面面都可成為新業務機會，可用流量概念去發展業務」。但他同時認為，發展增值服務的關鍵，在於物管公司提供的服務是否有比較優勢，同時也能複製到其他社區造成規模。

非單純「地產概念」 也涉「消費概念」

他舉例指，現在很多增值服務由B2B、B2C到B2G都有，例如被提及較多的「社區零售」實際競爭很大，在一、二線城市，有像盒馬鮮生、京東到家、美團等對手，物管公司在供應鏈等運營並沒有優勢。他指，一個較好增值服務的例子，是永升物業（1995）的「聖誕盲盒」活動，是利用員工空閒時間舉辦活動，在聖誕節時給業主挑不同類別和價位的聖誕樹及聖誕禮物，為業主快速組裝聖誕樹，聖誕節當日則安排物管經理扮成聖誕老人來給業主家小孩送禮物，「這個服務就很make sense，對業主非常貼心，對公司也增值」。

對業主貼心 也令公司增值

而像碧桂園服務（6098），由於母公司碧桂園（2007）目標城市都在較低線城市，很多城市是現在電商、O2O也滲透不到的區域，碧桂園服務卻不僅可以服務自家小區，甚至覆蓋到整個縣城。董季舟認為，像碧桂園服務這類既有母公司支持高增長，又能吸納第三方項目增長的公司將續受青睞。

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