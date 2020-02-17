恒大明減價25%推盤 路透：因應疫情套現

網上賣樓3日套580億

恒大預測，未來幾天網上認購可能累破10萬套，若網上認購的轉化率為7成，代表成交將達7萬套，實現銷售額約600億元。由於中國恒大網上賣樓招數包括推薦朋友買房賺佣金、推薦集團旗下「恒房通」小程序的獎勵等，集團指若上述銷售有一半屬推薦購買的，將發放高達3億元佣金及3.5億元獎勵予網上認購買家。

集團又指，在3天內恒房通的用戶增長300多萬人，累計已達1000萬用戶，當中14萬為恒大員工，舊業主147萬人，其餘83%為各行各業社會兼職銷售、及房產中介人員。集團又透露，將於明天（18日）啟動特大優惠買樓，甚至稱為「集團有史以來最大的售樓優惠」。

據路透社報道，恒大所指的優惠是在2月18日至29日期間，公司所有出售住宅一律減價25%出售，同時對將於3月推售的商業務及辦公室物業減價22％。報道指，有關措施是因應今次武漢肺炎爆發，發展商急欲套現而推出。