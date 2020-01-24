經濟

MSCI：A股正「不斷成熟」 建議增對冲工具

【明報專訊】新型肺炎肆虐，MSCI中國區研究主管魏震接受內地媒體訪問時表示，海外投資者普遍對A股如期開市評價積極，縱使在疫情衝擊下，A股並未如2015年般出現大規模停牌，認為是「反映市場正不斷成熟」。

過往爆發疫症 整體跌幅未逾10%

魏震接受《21財經》訪問時表示，全球市場投資者對是次疫情表現較為平靜，認為市場近期持續反彈，是因為根據過去SARS、甲型H1N1流感、禽流感、伊波拉、中東呼吸綜合症（2015年5月）等疫情的爆發，市場整體跌幅亦未曾超過10%，故不會影響市場的固有走向，中長期影響不大；他又提到，每次疫情均有其特性和特有經濟發展背景，若將此次新冠肺炎同類對比SARS也並不妥當。

此外，魏震指出，按日韓市場的經驗顯示，流動性良好的期貨市場並未在市場波動時造成流動性問題，尤其是國家爆發公共安全緊急事件時，期貨市場成交量更大，但並沒有擾亂市場，因此他建議，A股市場可以適當豐富風險對沖工具，有助於未來MSCI進一步擴大對A股的納入，不過就此目前MSCI尚無開展下一步的諮詢計劃。

A股復巿前 中證監叫停沽空

2015年下半年內地一度爆發股災，上證指及滬深300指數更在6月至8月期間急跌約45%，當時內地出現大量強制措施，包括要求上市公司大股東「能買不能沽」、不准沽空等，務求利用行政措施穩定市場。而在內地A股於本月3日復市前一天晚上，中證監再向所有券商下達命令要暫停所有融券業務，其意即是叫停所有沽空服務，僅容許已沽空倉位毋須強制平倉，但不能再「加碼」沽空，有關措施至今仍未有解除消息。

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