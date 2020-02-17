匯控明公布業績 大行料稅前利潤跌1.2%

市場關注新業務計劃

摩根大通認為，美國減息擴闊港美息差，香港市場面對武漢肺炎和社會運動影響，令匯控收入增長面臨壓力，即使是削減低效的業務釋放資本，亦不太可能抵消收入降低但維持高派息率的問題，質疑目前85%以上的派息率能否持續。另外亞洲市場面臨壓力，增加匯控重組的執行風險，料未能在2022年前帶來重要收益。該行繼續給予「低配」評級，目標價600便士（約60.7港元）。

高盛則認為，削減歐美的低效部門有助提升有形股本回報率（ROTE）和資本水平，用作回購和投資在有增長潛力的亞洲新興市場。該行指，目前股價已經反映了收入下跌，但沒有反映重整計劃的潛在回報。目前股息率已在高位，市盈率比平均水平低一個標準差，該行維持「買入」評級，並加入確信買入名單，12個月目標價75元。

對於銀行表現，摩根士丹利認為，去年第四季港元拆息強勁支持銀行淨息差，不過經濟收縮令今年銀行前景艱難，除非經濟快速恢復增長，否則銀行的信貸成本會有所提高。大摩給予匯控「低配」評級，目標價52元。

龐寶林：股價已反映疫情

匯控去年表明ROTE不能達標後，股價至今跌1%，跑輸恒指同期表現。東驥基金管理董事總經理龐寶林指出，聯儲局暫未有調整息率的意向，疫情影響也已在股價反映，因此估計匯控後市表現會與恒指走勢相近。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢則認為，雖然匯控在眾多不利因素下，全年業績和前景也難看好，但若維持約7厘的股息率，仍有不少投資者「捧場」。