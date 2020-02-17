經濟

僱主應否提供口罩 律師：法例灰色地帶

【明報專訊】武漢肺炎爆發影響廣泛，隨生意大受打擊外，不少企業在保障員工方面亦出現難題。目前不少企業改為在家辦公，惟部分仍須如常上班的行業如餐飲業，出現員工陷入口罩不足但必須上班的困境。不少人引用勞工法例指出，僱主須提供口罩給予員工，達至安全及健康的工作環境，有法律界人士及工會代表認為，僱主應否提供口罩屬於勞工法例中的灰色地帶，但希望僱主可為員工提供口罩以作保障。

如認為僱主疏忽 可提民事訴訟

律師梁永鏗認為，勞工法例內僱主應採取5項措施，促進工作地點的安全及健康，例如提供及維持安全及健康的工作環境，惟提供口罩屬於灰色地帶，視乎工種及環境而定，如僱員認為僱主有所疏忽，可提民事訴訟。他舉例，出售化妝品、提供美容服務的人士，有機會近距離接觸顧客，必須戴口罩保障安全，此類職業就屬於「深灰色」的情况。

梁永鏗指出，除了提供口罩，僱員亦可留意僱主是否提供相關訓練，口罩、手套等安全用品是否足夠數量，以及足夠人手應付工作。

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興亦指，目前勞工法例規定寬鬆，提供口罩就屬於法例的灰色地帶。他表示，部分工友反映公司每日只提供一個口罩，更不一定是正規口罩，亦有公司一個月只提供5個口罩，但依然要求員工上班，員工只能重用口罩，希望僱主可提供足夠口罩，保障員工安全。

敘福樓員工每日兩口罩

敘福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍指出，集團管理層危機意識較強，早在疫情爆發前已購入一定數量的口罩，可為每名員工每日提供2個口罩。他指，有不少員工均反映無法購買口罩，集團亦一直留意口罩供應情况。他又表示，公司現時已採取入店前須量體溫、員工在內地回港需家居隔離14日等措施，對營運的影響不大，各分店可正常營業。

除此之外，外賣平台Deliveroo透露，現時在港共有4000名自僱外賣員，他們可按照其意願休息或拒絕接單，平台已為外賣員每人提供10個口罩。

相關字詞﹕口罩 在家辦公 武漢肺炎

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