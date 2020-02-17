實惠裁10%分店員工 籲業主減租

中高層減薪 減緩招聘流程

實惠指，在過去9個月內為嚴控成本，應對人流減少及營銷數字下跌，已將旗下4間分店停業，並正積極審視疫情發展及經濟情况，慎重考慮本年度租約到期的其中8間店舖是否續租。

實惠董事長關百豪表示，現時經濟下行，本地民生用品如家俬等的銷售已面臨巨大壓力，顧客人流在疫情及社會運動影響下，過去9個月已減少30%；雖然新零售模式便利顧客享受網上購物及送貨服務，惟主要家俬及家居用品的供應，也因為疫情的打擊而受到影響，供應鏈幾近中斷。在供求嚴重受到影響的情况下，如短期內經濟情况未能好轉，集團將迫於無奈再採取其他措施，包括進一步刪減分店及裁員。

積極搜購口罩消毒用品

此外，集團表示為協助顧客對抗疫情，過去數月已加強其環球採購網絡，搜購世界各地的口罩及清潔消毒用品，一旦貨品抵港，將盡快推出市場。

截至去年底止，實惠共有28間分店及約800名全職及兼職員工。據實惠官網顯示，集團有關職位空缺的欄目於去年11月22日後已無再更新，最近一次招聘活動則是去年12月17日參與勞工處在灣仔稅務大樓舉辦的零售業招聘中心招聘日。