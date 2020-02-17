經濟

疫情重創零售 商舖紛削營業時間 商場變相「8時關門」 周生生：兩更變一更

【明報專訊】武漢肺炎疫情爆發至今不足一個月，香港零售業已人人自危，內地客必到之地廣東道已現吉舖，莎莎（0178）、周大福（1929）、謝瑞麟（0417）等知名品牌上周已宣布逾80間分店暫時停業。綜合各界消息，除暫停營業外，大量仍然營業的商舖均縮短營業時間，令以往人頭湧湧的商場晚上「水盡鵝飛」。零售業界解釋，除了考慮生意減少，縮短營業時間令人手安排更加彈性，一旦有員工需要隔離，亦可減少受影響人數，店舖可如常運作。

明報記者 蕭嘉聰

周生生（0116）在港分店近日已縮短營業時間，多於晚上7時至8時關門，集團大中華營運總經理劉克斌指出，措施主要是因為生意流量減少，希望員工可早點回家，他們亦會更安心。縮短營業時間後，以往會將店舖員工分成兩更，現時只需一更人手就足夠應付全日生意，真正節省每間店舖的「燈油火蠟」開支可能只是兩三百元。他續指，集團暫時未需要透過減薪、裁員等措施節省成本，希望業主可因應情况調整租金，令集團維持生意運作。

倘有員工須隔離 影響較小

劉克斌在周生生工作多年，曾經歷SARS的零售逆境，他認為現時情況與當年相似，但過去第一次面對傳染疫症亦有「好多新諗法」，今次已有一定經驗，例如是縮短營業時間「以前都有做」，即使有員工需要隔離，對比以往兩更員工有所重疊，接觸人數減少，影響相對較低。他坦言，其實商場並不希望店舖提早關門，不過集團衡量過後亦作此決定。

東方表行料街舖難減租 不排除關店

東方表行（0398）財務董事林慶麟指出，生意大減店舖「開咁耐都冇用，慳得幾多得幾多」。雖然店舖未有聘用兼職員工，不過縮短上班時間後，編排更表會較為簡單，例如當員工請假亦有人手頂替工作。

林慶麟表示，公司店舖大多是街舖，近日市場減租消息多為商場業主，街舖業主較為分散，即使是社會運動亦有一部分業主不願減租，相信今次「唔減嘅（業主）都係唔減」，但公司會不斷計算店舖成本及營業額，坦言「如果人哋減租都輸到趴喺度」，就會關店應對情况。

化妝品店提早關門慳時薪

另有化妝品業界人士指出，公司雖然以抗疫為由縮短營業時間，不過近日生意表現暗淡，相信此舉亦可節省一定成本。她解釋，業內不少品牌會聘用兼職員工，提早關門可節省其時薪，有位於上水的專櫃更直接停業，尖沙嘴等遊客區的專櫃就會提早2小時關門。

相關字詞﹕東方表行 周生生 香港零售 社會運動 武漢肺炎

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