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「舖王」鄧成波高價購松齡 專家：養老地產前景佳

【明報專訊】根據統計處的預測，本港人口將急速老化，推算65歲或以上人口的比例，將會由2018年的17.9%，急升至2036年的31.1%，此趨勢料為護理安老院市場帶來龐大增長機會，有「舖王」之稱的鄧成波近日便以高溢價收購松齡護老集團(1989)；今期封面故面亦由恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍，與中信資本高級董事總經理、房地產部執行合伙人及主管程驍遠分析該市場的前景。

雖然本月初內地疫情確診人數仍持續上升，惟前周三(本月5日)收市後松齡護老集團宣布控股股東擬向「舖王」鄧成波及鄧耀昇父子合共出售約52%股權；松齡於上周二再發公布，指上述交易已部分完成，鄧氏父子將向小股東提出無條件強制全面現金要約，每股作價1.647元(編按：與截至去年9月每股資產淨值0.23元比較，溢價高達6.16倍)；松齡上周收報1.64元，貼近要約價，過去兩周累計勁升逾1.2倍，小股東在鼠年伊始便發新年財。

 根據《福布斯》2020香港富豪榜，鄧成波位居本港50大富豪之列，上述交易可見在市場有不明朗因素的情況下，富豪仍然出手高價收購，以取得上市公司平台；松齡護老集團目前在本港經營8間甲一級護理安老院，擴展策略專注於本港及內地的高端市場，該市場有何前景呢？陸庭龍在是次專訪中就此有精闢分析。

 恒生陸庭龍：老人家共居 較年輕人需求更大

陸庭龍表示，針對年輕人的共居(Co-living Space)市場近年在本港發展不算成功，原因是客源不夠大、需求亦不穩定，「一起租房然後共用客廳及其他生活配套，對於剛出來打工及追求生活體驗的年輕人是有吸引力的，但這批客源不夠龐大，而且需求並不穩定，例如年輕人若不夠錢便會搬回去與父母同住，結婚後亦一定會搬離該共居空間，簡單來說，共居空間對年輕人來說並非『Must』(必須品)」。

 作為比較，陸庭龍相信，共居空間的理念適合於本港老人家，故此高質素護理安老院市場值得看好，「老人家退休後，子女可能不在身邊，老人家共居是可以考慮的，因為老人家之間有共同話題，亦方便互相照顧，只要老人院可提供齊全的醫療及保健配套便好」。

 發展養老地產或成地產股主業

 陸庭龍透露，近日他與朋友開玩笑，年老後可能要去「劍橋及牛津」，但並非英國的劍橋及牛津，而是本港的劍橋護老院及牛津護老院，雖然它們提供的床位比較迫挾，服務水平也有待改善，但每月住院費也高達8000至9000元，故他相信本港不少中產願意付出更高月費，以取得較佳的養老居所及服務，「例如若可以合理價格租用一個200多呎的單位，放置睡床及梳化，覺得悶便到公共空間與其他老人家打麻雀或玩啤牌，甚至約好一起去旅行或打高球，這樣的退休生活頗寫意，只要養老院能夠標準化提供這些優質服務，便可以賺取可觀盈利；內地很多大型發展商也有發展養老地產市場，這是一個趨勢，甚至將來亦可能是地產股的主業」。

中信程驍遠：港府可提供土地及補貼促進發展

 中信資本的程驍遠較早前接受訪問則指出，雖然他也明白本港不少老人家傾向住在自己的住宅，聘用外傭打點起居飲食，不希望住在安老院，但他指出，一般老人家在80歲以後便比較難照顧自己，改住安老院由專業護理人員照顧，亦屬可以考慮。

 程驍遠分析，由於本港地價高昂，故此質素較佳的安老院亦只能2至3人同房，與內地大型安老院可以一人一房，並且配套齊備、設有花園比較，硬件上無疑有所不及；面對本港人口老化、對優質安老院需求與日俱增的問題，他認為港府可考慮以折讓價批出相關土地，由私營機構經營，建立健全的評分制後，若有需要可給予適當補貼，令該營運商有利可圖，這樣有助增加優質安老院的供應，令更多香港人安享晚年。

[封面故事]

相關字詞﹕中信資本高級董事總經理、房地產部執行合伙人及 恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍 養老地產 松齡護老集團 「舖王」鄧成波

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