恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票

明報記者 葉創成

陸庭龍上周四在專訪中分析，是次疫情的各項數據，並非經濟數據，較難準確預測，「很多專家以不同模型估計疫情高峰期何時出現，雖然理論上可以這樣計算，但其實很難準確預測疫情短期變化」；他個人的判斷是，雖然疫情在本季很可能仍會持續，但在一段較長時間後總會過去，認為暫時可視此為事件風險（event risk），料非今年投資市場的主軸。

疫情料會過去 央行放水今年主軸

回看過去幾年的話，陸庭龍指出，2016年6月英國公投脫歐、2018年7月中美開打貿易戰，以至近日內地新冠病毒肺炎，均屬於事件風險，即是說，雖然事件的出現會令股市短暫下跌，但當一段時間後事件獲妥善解決，股市便會掉頭回升，他解釋：「中美貿易談判斷斷續續磋商近一年半，上月中兩國終於簽訂首階段貿易協議；英國公投脫歐後，與歐盟談判了逾3年半，上月底英國也順利離開歐盟，故事件對市場的困擾亦暫時告一段落，相信是次內地疫情也是這樣，希望不需要太長時間，在未來一、兩個月便可以慢慢紓緩。」

陸庭龍分析，當是次疫情紓緩之後，投資者便會重新聚焦基本因素，而目前影響全球投資市場的主軸是，美國聯儲局去年從加息周期轉入減息周期，下半年便減息3次，10月更開始每月買債600億美元，而期內中國人民銀行亦兩次降準（圖2），亞洲區的印度、印尼、韓國、澳洲及新西蘭央行同樣跟隨減息，情况便好像2008年金融海嘯後美國引領全球央行減息量寬，也可以說，目前全球已進入「QE 2.0」的年代，這可以解釋近月環球股市、特別是美股表現強勢，即使在疫情衝擊下，內地及本港股市近日的抗跌力亦出乎市場預期。

股票流動性高 可「快來快去」

在《Money Tuesday》第168期（2018年10月2日出版）封面故事的專訪中，陸庭龍當時因應中美貿易戰及美息趨升等不利影響料陸續浮現，籲投資者增持現金避險，認為投資組合中可持有40%現金，而他同時亦看好科技股及醫療股前景，故此股票佔投資組合比重亦達25%，屬現金以外的第二大資產類別（圖1）。

事隔一年多後，陸庭龍因應全球展開「QE 2.0」，而股票流動性高、有「快來快去」（即買入後可於短時間沽出）的特性，故他將股票在投資組合比重由25%顯著調高至40%。在環球股市的配置中，他認為當中一半可買入追蹤環球股市整體表現的投資標的，另一半則投資於他繼續看好的全球科技股及醫療股，他解釋說：「今年以來美股在全球主要股市中表現一枝獨秀，美股三大指數近日亦屢創新高，目前來看亞洲及新興市場股市的估值是頗便宜的；但股市估值是昂貴或便宜，背後都有其原因，例如估值貴是因為基本因素理想，估值低則因為風險大。我也不知道美股會否繼續強勢或出現回吐，亞洲及新興市場股市會否追落後也屬未知之數，故此我傾向買入一些追蹤環球股市表現的工具。

需求殷切 續看好科技醫療

「與此同時，我在2018年10月已看好的環球科技股可望繼續成為領袖股，因為像Amazon、阿里巴巴（9988）及Alphabet（Google母公司）等科技龍頭股的產品及服務不是一個概念，而是可以應用作為一盤生意，它們不斷創新商業模式，改善人類的生活的同時，本身亦賺到可觀現金流；而且即使是次疫情過去後，在家工作（work at home）的趨勢可能仍會持續，這便更需要投資第五代流動電話（5G）等高速傳輸網絡，亦為全球龍頭科技股帶來更多增長機會。

「另外，隨着環球人口老化，消費模式亦出現改變，目前全球不少頂級富豪均是銀髮一族，他們會投資一些自己需要的產品，例如（長和系資深顧問）李嘉誠也有投資生物科技，而且是次疫情亦會令更多人重視個人健康，故此醫療行業好景的大趨勢是不會逆轉的。」

憂明年美股牛市曲終人散

雖然陸庭龍目前看好環球股市，但他亦提醒，是次由「QE 2.0」所推動的股市牛市，背後原因是美國總統特朗普希望在大選年營造理想的投資環境，有利他在11月總統大選競逐連任，此舉除了帶來貧富懸殊及社會不穩長期後遺症外，亦難以長期支持股市向好。

因此，陸庭龍相信，是次環球股市升浪可能只會延續至11月美國總統大選，若投資者比較保守的話，在今年中開始便可考慮減持，以避開明年美國經濟可能衰退為環球股市帶來的震盪，「在美國總統大選年後的一年（編按：例如2001年及2009年），通常美國經濟都會比較差，因為政府早前已不斷以貨幣及財政政策催谷經濟至高位，跟着好像開完派對一樣，曲終人散之後便杯盤狼藉，所以大家對2021年真的要很小心」。

港元定存高息 支持港匯偏強

正正由於擔心美國經濟擴張周期已步入尾聲，加上內地疫情如何發展仍有不明朗因素，目前陸庭龍建議在投資組合中持有30%現金及15%黃金，均屬於避險資產。他續說，雖然特朗普曾要求聯儲局把聯邦基金利率降至零或負數，但其實美元一旦出現負利率的話，環球資金料將大舉撤離美國，衝擊美元作為全球主要儲備貨幣的地位，故此美息今年內維持在現水平機會較大，較歐元及日圓的負利率吸引，故美元匯價料仍偏強。另外，他分析，由於在聯繫匯率的機制下，港元與美元掛鈎，而且過去一年多以來，港元定期存款利率普遍已高於2厘，具備一定吸引力，這也解釋何以近日內地及本港出現疫情後，港元匯價仍處於近3年高位。

綜合上述分析，陸庭龍認為，在投資組合中的30%現金，可用來敘造港元或美元定存；另外，由於他看好英國脫歐後可保持國際金融中心的地位，若英鎊匯價回落至1.26水平，亦可趁低吸納。

QE致貧富懸殊社會不穩 買金避險

與2018年10月比較，目前陸庭龍建議將投資組合內的黃金佔比由10%調高至15%，認為這是對抗環球央行「QE 2.0」的有效策略，「全球QE加劇窮富懸殊，例如最近便有統計指美國最富有的1%家庭持有50%市值的美國股票，這是很畸形及很危險的財富高度集中現象，令大部分美國民眾不滿現狀，引致眾多社會問題，若解決不了便政治解決，由國與國之間的競爭解決，由此引發貿易戰，我覺得現時已處於懸崖邊緣，故此黃金是一定要增持的」。

另外，陸庭龍擔心在是次美國經濟擴張周期尾聲中，當地企業債違約風險增加，而且債券的流通性亦不及股市，故不建議投資任何個別債券，改為買入投資於一籃子債券的環球債券基金，盡量分散風險。

回顧上期封面故事，僑鑫金融集團大宗商品主管張強生指出，內地官方於上月21日開始公布疫情確診宗數，惟最初幾日感染人數僅數百宗，料未反映武漢市疫情嚴重的實况；結果內地衛健委在上周三稱在湖北省的病例診斷分類中增加「臨牀診斷」，以便患者能及早按照確診病例接受適當治療，當日湖北省確診個案由之前每天約2000宗大增至14840宗（包括武漢市的13332宗），令當日全國確診個案突破15000宗，全國確診個案累積至上周六更已迫近6.7萬宗。不過，上述數據顯示疫情未有在一線城市大規模擴張，市場反應正面，恒指前周勁升1091點或4.15%後，上周再升411點或1.5%。

[封面故事]