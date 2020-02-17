恒生陸庭龍：環球QE2.0 上半年增持股票

【明報專訊】雖然內地疫情持續，惟港股上周續升411點或1.5%，連續兩周向好，而獲「舖王」鄧成波以高溢價收購的松齡護老集團（1989）期內股價勁升逾1.2倍，可見市場仍有不少尋寶機會；今期封面故事專訪恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍，與中信資本高級董事總經理、房地產部執行合伙人及主管程驍遠分析最新形勢。陸庭龍指出，去年下半年美國聯儲局先後減息擴表，變相重推量寬（QE 2.0），支持全球風險資產向好，故此目前仍然看好環球股市，在今年上半年可把投資組合中股票的比例增至四成，尤其看好科技股及醫療股；另外，陸庭龍及程驍遠均看好內地及本港老齡化為養老地產帶來的投資機會。
明報記者 葉創成
陸庭龍上周四在專訪中分析，是次疫情的各項數據，並非經濟數據，較難準確預測，「很多專家以不同模型估計疫情高峰期何時出現，雖然理論上可以這樣計算，但其實很難準確預測疫情短期變化」；他個人的判斷是，雖然疫情在本季很可能仍會持續，但在一段較長時間後總會過去，認為暫時可視此為事件風險（event risk），料非今年投資市場的主軸。
疫情料會過去 央行放水今年主軸
回看過去幾年的話，陸庭龍指出，2016年6月英國公投脫歐、2018年7月中美開打貿易戰，以至近日內地新冠病毒肺炎，均屬於事件風險，即是說，雖然事件的出現會令股市短暫下跌，但當一段時間後事件獲妥善解決，股市便會掉頭回升，他解釋：「中美貿易談判斷斷續續磋商近一年半，上月中兩國終於簽訂首階段貿易協議；英國公投脫歐後，與歐盟談判了逾3年半，上月底英國也順利離開歐盟，故事件對市場的困擾亦暫時告一段落，相信是次內地疫情也是這樣，希望不需要太長時間，在未來一、兩個月便可以慢慢紓緩。」
陸庭龍分析，當是次疫情紓緩之後，投資者便會重新聚焦基本因素，而目前影響全球投資市場的主軸是，美國聯儲局去年從加息周期轉入減息周期，下半年便減息3次，10月更開始每月買債600億美元，而期內中國人民銀行亦兩次降準（圖2），亞洲區的印度、印尼、韓國、澳洲及新西蘭央行同樣跟隨減息，情况便好像2008年金融海嘯後美國引領全球央行減息量寬，也可以說，目前全球已進入「QE 2.0」的年代，這可以解釋近月環球股市、特別是美股表現強勢，即使在疫情衝擊下，內地及本港股市近日的抗跌力亦出乎市場預期。
股票流動性高 可「快來快去」
在《Money Tuesday》第168期（2018年10月2日出版）封面故事的專訪中，陸庭龍當時因應中美貿易戰及美息趨升等不利影響料陸續浮現，籲投資者增持現金避險，認為投資組合中可持有40%現金，而他同時亦看好科技股及醫療股前景，故此股票佔投資組合比重亦達25%，屬現金以外的第二大資產類別（圖1）。
事隔一年多後，陸庭龍因應全球展開「QE 2.0」，而股票流動性高、有「快來快去」（即買入後可於短時間沽出）的特性，故他將股票在投資組合比重由25%顯著調高至40%。在環球股市的配置中，他認為當中一半可買入追蹤環球股市整體表現的投資標的，另一半則投資於他繼續看好的全球科技股及醫療股，他解釋說：「今年以來美股在全球主要股市中表現一枝獨秀，美股三大指數近日亦屢創新高，目前來看亞洲及新興市場股市的估值是頗便宜的；但股市估值是昂貴或便宜，背後都有其原因，例如估值貴是因為基本因素理想，估值低則因為風險大。我也不知道美股會否繼續強勢或出現回吐，亞洲及新興市場股市會否追落後也屬未知之數，故此我傾向買入一些追蹤環球股市表現的工具。
需求殷切 續看好科技醫療
「與此同時，我在2018年10月已看好的環球科技股可望繼續成為領袖股，因為像Amazon、阿里巴巴（9988）及Alphabet（Google母公司）等科技龍頭股的產品及服務不是一個概念，而是可以應用作為一盤生意，它們不斷創新商業模式，改善人類的生活的同時，本身亦賺到可觀現金流；而且即使是次疫情過去後，在家工作（work at home）的趨勢可能仍會持續，這便更需要投資第五代流動電話（5G）等高速傳輸網絡，亦為全球龍頭科技股帶來更多增長機會。
「另外，隨着環球人口老化，消費模式亦出現改變，目前全球不少頂級富豪均是銀髮一族，他們會投資一些自己需要的產品，例如（長和系資深顧問）李嘉誠也有投資生物科技，而且是次疫情亦會令更多人重視個人健康，故此醫療行業好景的大趨勢是不會逆轉的。」
憂明年美股牛市曲終人散
雖然陸庭龍目前看好環球股市，但他亦提醒，是次由「QE 2.0」所推動的股市牛市，背後原因是美國總統特朗普希望在大選年營造理想的投資環境，有利他在11月總統大選競逐連任，此舉除了帶來貧富懸殊及社會不穩長期後遺症外，亦難以長期支持股市向好。
因此，陸庭龍相信，是次環球股市升浪可能只會延續至11月美國總統大選，若投資者比較保守的話，在今年中開始便可考慮減持，以避開明年美國經濟可能衰退為環球股市帶來的震盪，「在美國總統大選年後的一年（編按：例如2001年及2009年），通常美國經濟都會比較差，因為政府早前已不斷以貨幣及財政政策催谷經濟至高位，跟着好像開完派對一樣，曲終人散之後便杯盤狼藉，所以大家對2021年真的要很小心」。
港元定存高息 支持港匯偏強
正正由於擔心美國經濟擴張周期已步入尾聲，加上內地疫情如何發展仍有不明朗因素，目前陸庭龍建議在投資組合中持有30%現金及15%黃金，均屬於避險資產。他續說，雖然特朗普曾要求聯儲局把聯邦基金利率降至零或負數，但其實美元一旦出現負利率的話，環球資金料將大舉撤離美國，衝擊美元作為全球主要儲備貨幣的地位，故此美息今年內維持在現水平機會較大，較歐元及日圓的負利率吸引，故美元匯價料仍偏強。另外，他分析，由於在聯繫匯率的機制下，港元與美元掛鈎，而且過去一年多以來，港元定期存款利率普遍已高於2厘，具備一定吸引力，這也解釋何以近日內地及本港出現疫情後，港元匯價仍處於近3年高位。
綜合上述分析，陸庭龍認為，在投資組合中的30%現金，可用來敘造港元或美元定存；另外，由於他看好英國脫歐後可保持國際金融中心的地位，若英鎊匯價回落至1.26水平，亦可趁低吸納。
QE致貧富懸殊社會不穩 買金避險
與2018年10月比較，目前陸庭龍建議將投資組合內的黃金佔比由10%調高至15%，認為這是對抗環球央行「QE 2.0」的有效策略，「全球QE加劇窮富懸殊，例如最近便有統計指美國最富有的1%家庭持有50%市值的美國股票，這是很畸形及很危險的財富高度集中現象，令大部分美國民眾不滿現狀，引致眾多社會問題，若解決不了便政治解決，由國與國之間的競爭解決，由此引發貿易戰，我覺得現時已處於懸崖邊緣，故此黃金是一定要增持的」。
另外，陸庭龍擔心在是次美國經濟擴張周期尾聲中，當地企業債違約風險增加，而且債券的流通性亦不及股市，故不建議投資任何個別債券，改為買入投資於一籃子債券的環球債券基金，盡量分散風險。
回顧上期封面故事，僑鑫金融集團大宗商品主管張強生指出，內地官方於上月21日開始公布疫情確診宗數，惟最初幾日感染人數僅數百宗，料未反映武漢市疫情嚴重的實况；結果內地衛健委在上周三稱在湖北省的病例診斷分類中增加「臨牀診斷」，以便患者能及早按照確診病例接受適當治療，當日湖北省確診個案由之前每天約2000宗大增至14840宗（包括武漢市的13332宗），令當日全國確診個案突破15000宗，全國確診個案累積至上周六更已迫近6.7萬宗。不過，上述數據顯示疫情未有在一線城市大規模擴張，市場反應正面，恒指前周勁升1091點或4.15%後，上周再升411點或1.5%。
[封面故事]
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