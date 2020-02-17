大鴻輝梁紹鴻：部分商舖免租兩月

須延長租期兩月 商廈未受影響

他坦言：「我們會體諒租客的困難，亦不會迫租客，因商舖租戶的生意確實因疫情而停頓了，為了讓租戶有更多現金流，若租戶向我們提出，可獲免租2個月，但同時須延長租期2個月，希望藉此協助租戶共渡時艱。不過，若租戶是經營護理用品、藥房、超市等，他們近期的營業額非常好，則不考慮免租。」至於商廈租戶以上市公司、財力雄厚的公司承租佔多，疫情對他們影響不及商舖的租戶大，暫未有相關租戶提出減租。

梁紹鴻透露，去年社會運動爆發後，亦有零售商舖租戶紓困措施，他採「一減一加」策略，部分租戶可獲減租50%，但未支付的租金須於租約期滿前付清，即延後支付租金。對於樓市發展，梁亦指，近10年的樓市交投暢旺，2至3年前物業價格已升得很高，物業價格與風險已不成正比，因此數年前已不再增持物業，他亦預計樓市會調整，但倒沒想過物業價格因社會運動及疫症而回調。

大鴻輝集團曾於2018年旺市時，放售部分商用物業，如旺角亞皆老街商舖、金鐘美國銀行中心物業等，市值高逾數十億元。