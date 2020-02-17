荔園尖沙嘴泰國餐廳開業一年結業

結業前舖租每月35萬 現原價招租

荔園尖沙嘴的泰國餐廳Tom Yum Noodle，上周於店外貼出告示，指因肺炎疫情關係，生意額下滑，加上租約期滿，決定忍痛結業。荔園餐飲業務發展過程並不算順利，早於2016年11月成立荔園餐飲有限公司，矢志進軍飲食業，並於零售市道淡靜的2017年2月出擊，以月租35萬元承租尖沙嘴加連威老道加連威大廈地下12號舖，開設茶餐廳，對面為區內指標商場之一THE ONE，人流暢旺，以面積約2300方呎計， 呎租152元，當時屬市價水平。店舖租期共3年，至今年2月14日（上周五）。據悉，該舖現時仍以35萬元招租。

荔園主席邱達根於開設荔園茶餐廳時曾表示，希望透過不同的企劃繼續連繫大眾，讓大眾認識荔園的另一面。荔園茶餐廳亦大賣集體回憶，如餐廳大門外擺放昔日荔園吉祥物「老虎仔」公仔，荔園的標誌、天花上的旋轉木馬吊飾等亦於茶餐廳內出現。可惜營運不足兩年，荔園茶餐廳於2018年12月結業，並以獨立品牌Tom Yum Noodle繼續經營，以泰式麵食為主。

業界不排除更多餐廳結業

自去年中反修例風暴重創旅遊業，再加上近期武漢肺炎於社區蔓延，政府呼籲市民多留在家中，令Tom Yum Noodle生意下滑，最終結業收場。另一邊廂，荔園回歸發源地荔枝角，於D2 Place TWO 二期開設粵菜餐廳「荔園．流金歲月」，面積較荔園茶餐廳大一倍，佔地逾6000方呎，並於2019年2月開業。

利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明坦言，即使連鎖式或由實力雄厚財團經營的餐廳，現時的營業額亦只是去年社會運動前的兩至三成，若疫情短時間內未能控制或平息，餐飲業的生意將急速轉差，不排除再有餐廳結業。