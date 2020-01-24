第一城2房跌穿500萬 一年新低

太古城確診個案前周末2房980萬沽

此外，十大屋苑周末二手依然低迷，中原及美聯統計，各錄8及10宗成交。繼紅磡黃埔花園早前有確診武漢肺炎患者病逝後，十大屋苑之一的太古城最新錄得一宗確診個案。有區內代理指，昨天屋苑暫未接獲客人取消預約睇樓安排，而確診個案出現前，屋苑有2房再以低於千萬元成交。美聯分行高級分區營業經理吳肇基表示，屋苑南海閣低層A室，實用面積530方呎（建築面積635方呎），2房間隔，以980萬元市價成交，實用呎價18,491元（建築呎價15,433元）。原業主2010年10月以520萬元購入，持貨近10年，帳面獲利460萬元或約88%。

環海‧東岸連天台戶660萬沽實蝕30萬

另外，主打納米樓的紅磡環海．東岸，再有業主明賺實蝕離場。中原分行經理葉文浩表示，上述單位為環海‧東岸1A座高層連天台戶，實用面積322方呎，1房間隔，外連100方呎天台，以660萬元成交，實呎20,497元，成交價較同類去年中回落15%。原業主2015年11月658.9萬元購入，帳面僅獲利1.1萬元，若連使費計料實蝕約30萬元或5%離場。

峻弦3房千萬沽 低銀行估值一成

利嘉閣分行高級聯席董事徐永全表示，牛池灣峻弦本月首錄成交，6座高層E室，實用面積713方呎，3房套間隔，以1000萬元成交，實呎14,025元。現時成交價較銀行估值低7%至12%。原業主2014年9月839萬元買入，帳面獲利161萬元或近兩成。