周末一手沽近30伙 瑧頤佔逾半

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與此同時，港鐵（0066）屯馬線第一期已於上周五通車，沿線地區之一的啟德再錄新成交。會德豐（0020）旗下已屆現樓、毗鄰啟德港鐵站的OASIS KAI TAK於剛過去周末沽出2伙，而上周五通車後，3日累售4伙，當中包括兩伙3房單位及兩伙1房單位，最新成交的1房單位為低座D座3樓B室及3樓C室，實用面積同屬388方呎，分別各以1000萬元成交，實呎25,773元；另外2伙3房單位為低座D座2樓D室及3樓D室，實用面積同屬639方呎，分別以1621.9萬元及1630.4萬元成交，實呎分別為25,382元及25,515元。

至於興勝創建（0896）發售的深水埗WEST PARK，剛過去周末兩日亦售出3伙；其中16樓C室，實用面積333方呎，屬1房間隔，新近以約676.9萬元成交，實呎20,328元。此外，內房恒大（3333）屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣，則最新沽出2伙。