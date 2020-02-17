經濟

逸璟．龍灣遲交樓1年 罕有退訂賠息 一手新例後首見 暫涉15伙成交額達8577萬

【明報專訊】內房中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，為該集團在港首個住宅發展項目，自2018年底開售至今累沽約80伙，至今累錄16宗撻大訂個案，撻訂率達兩成。中冶最新表示，項目因斜坡工程問題，有可能延至今年年中、即延遲近一年入伙，集團將向取消交易的買家退回訂金及利息。業界指出，此舉為新盤市場極為罕見，亦是2013年一手新例生效後首見。

明報記者 張允亭

隨着武漢肺炎疫情持續擴大，項目今年起的撻訂宗數亦突然大增，由去年下半年僅錄5宗，至今年不足2個月已錄得10宗撻訂。據項目成交紀錄冊顯示，至今共錄得16宗撻訂個案，其中15名買家為去年6月30日後、即項目原定關鍵日期後取消交易，以涉及總成交額8576.6萬元計，估計牽涉的訂金達858萬元。發展商最新指，早於去年6月和12月，已分別通知買家未能按關鍵日期交樓，會向該日期後決定取消交易的買家退回全數訂金，並會按P加2厘（P等於5厘）計算利息，向15名買家退訂及賠償利息。至於繼續交易的買家，亦可獲發展商按上述計算方法賠償利息，直至最終交樓。

繼續交易買家 同獲賠利息

發展商上周曾回應稱，估計相關買家有機會在等待收樓期間，因市場環境生變，對樓市前景看法有所不同，或是自身資金安排有變動，所以取消交易。但至日前，發展商回應查詢時則表示，得悉有買家因為自身考慮及不同的資金安排需求而作出撻訂決定。項目當前處於審批入伙紙的最後階段，已知審批入伙紙相關的核心事項均已完成，惟因受到近期疫情影響，相信待政府正式恢復辦公後便有進展。滿意紙申請亦已經開始與政府相關部門溝通，相關工程基本上亦已完成，而且申請資料已準備妥當，具體時間以政府最終批出時間為準，希望上半年能獲批滿意紙，並通知買家收樓。另外，據發展商表示，項目餘下單位有待取得滿意紙後以現樓形式銷售，至於定價和折扣優惠將取決當時市場情况而定。

買家應帶同合約向律師查詢

事實上，一般情况下，發展商可以向註冊建築師申請延遲交樓的證明（Extension of Time），並應向政府支付任何額外費用，同時在30天內以書面形式通知買方有關延期的申請；而合理的延遲的原因包括罷工、暴動、戰爭、惡劣天氣、火災或其他超出發展商控制範圍的事故等。

律師江玉歡指，樓花買賣合約第4條訂明，若發展商未能如期交樓，買方通過書面形式通知發展商解除合約，而發展商需要向買方償還所有款項，並按照匯豐銀行指定的最優惠利率加2厘計算利息；買方亦可選擇等待落成，惟發展商同樣需要向買家支付利息，直至項目落成。江又建議，買家應帶同買賣合約，向代表律師查詢。

相關字詞﹕退訂 賠償 取消交易 撻訂 逸璟．龍灣

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