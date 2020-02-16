內地車企何時重啟引擎？

內地汽車行業近年發展堪憂，2019年汽車產量同比減少8%，零售總額下降0.8%。疫情此時來襲，實在有點屋漏偏逢連夜雨。

「緩」「轉」「惠 」 三條路對冲疫情

為對冲疫情影響，目前車企正在嘗試三條路。

一是「緩」。一汽—大眾奧迪表示，針對疫情之下客流減少，已全面啟動動態調整銷量目標、不考核2月銷售目標等措施，幫助緩解經銷商伙伴的經營壓力。

二是「轉」。例如從線下加緊轉到線上。廣汽集團各整車企業搬出了「VR看車」、「智能展廳」，讓顧客能線上看車、線上選車、線上買車。一汽奔騰品牌也聯手全網200多家經銷店統一在網上開業，可24小時在線提供車輛相關服務。

比如暫時「轉行」。新能源汽車廠商比亞迪（1211）一次式醫用口罩生產線2月17日即可量產出貨，月底產能將達到日均500萬；500ml的免洗手凝膠消毒液預計2月17日起日均產能可達5萬瓶，直到疫情緩解和消除。

上汽通用五菱也聯合供應商改建了十幾條口罩生產線，第一批20萬個口罩2月9日宣布下線。

市場需求猶在 前景可期

三是「惠」。長安福特給車主送上一連串「紅包」：疫情防控期間，車輛質保、原廠保養服務套餐到期的，統統可以順延；如果需要到店，車輛和個人物品都可以免費消毒。

汽車行業一大特點就是產業鏈長，供應鏈耦合相當重要。其中一個環節出問題，都會引發蝴蝶效應，導致整條產業鏈癱瘓。

由此觀之，唯有全產業鏈都盡快復工復產，交通物流等配套行業也恢復正常，汽車產業才能滿盤皆活。否則，車企種種自救措施皆非長久之策，效果也會打折扣。

目前，內地各部委、各地方都在想方設法，在滿足疫情防控要求的前提下推動企業盡早復工。

國家發改委11日稱，下一步將制定分類復工復產方案，做好交通運輸組織保障，推進全產業鏈協調運行。商務部也表示，要大力支持外企有序復工復產，協調幫助解決外資企業復產存在的困難。

只要疫情得到有效控制，企業盡快復工，中國汽車行業「春天」依然可期。畢竟，中國龐大的市場需求、換購需求還在。

[馮其十 神州新形勢]