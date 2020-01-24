海之戀二手1405萬沽 兩年實蝕逾100萬

市場消息指出，荃灣西海之戀新近錄3房戶成交，有關單位為8座高層A室，實用面積777方呎，原業主最新以1405萬元沽出單位，實呎18,082元，屬市價水平。原業主於2017年6月以1310.9萬元一手購入，轉手帳面獲利94.1萬元或7%，惟單位尚未滿3年額印期，須支付樓價10%（即140.5萬元）額外印花稅SSD，並由賣方負責，若連同原業主於2017年購入時所支付印花稅、是次轉手的佣金及交易雜費等，原業主實際蝕逾109萬元，蝕幅8.4%。

蔚藍灣畔累減77萬易手

另將軍澳蔚藍灣畔最新錄本月首宗成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，有關單位為7座低層F室，實用508方呎，2房望池園景，原業主於上月以市價800萬元放售，惟本港疫情蔓延，接受較大幅度的議價，近日終以723萬元成交，累積減價77萬元或近10%，折合實呎14,232元。

翻查資料，同類型單位5座高層E室，實用510方呎，於2017年10月以738萬元、實呎14,471元易手，新成交單位做價還低2%，做價重返2017年水平。而原業主則於2003年12月以164.7萬元購入單位，持貨逾16年，帳面獲利558.3萬元，物業期內升值約3.4倍。

都會駅3房897.7萬沽

同區都會駅亦「開齋」，錄本月首宗成交。代理指出，有關單位為5座中層C室，屬實用629方呎3房戶，向北望園景，原業主於本月初放售，當時叫價920萬元，議價後以897.7萬元成交，實呎14272元。資料顯示，同類型單位1座高層C室，實用面積同為629方呎，於2017年9月以880萬元成交，即新成交單位做價為近2年半的低價成交。原業主於2014年12月以680萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利217.7萬元，物業升值32%。