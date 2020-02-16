迪士尼製動畫90年 Netflix大灑金錢追趕

市場人士認為，Netflix在建立動畫影片庫方面面臨的最大挑戰，在於它是相對年輕的公司，且在動畫領域起步較晚，卻要與1930年代起就製作動畫的迪士尼抗衡。迪士尼擁有龐大的動畫影片庫存，而Netflix才剛起步，意味它將要為相關製作大灑金錢。

7年前已與夢工場合作

Netflix早在2013年與美國動畫片商夢工場（DreamWorks）簽署合作協議，由Netflix首播夢工場製作的影片。雙方沒有透露協議期限，但在2016年，Netflix和夢工廠擴大了這宗交易。夢工場母公司NBCUniversal將於4月推出自家的串流媒體服務Peacock，當中包含來自夢工場的動畫內容。NBCUniversal未透露Netflix與夢工場的安排有任何變化。投資研究機構Morningstar指出，夢工場與Netflix的協議，可以為NBCUniversal提供穩定的現金流，預期這合作關係短期內不會改變，但長遠來說，夢工場的內容料將優先提供給Peacock。

ViacomCBS合作關係未必長久

去年11月，Netflix與媒體機構ViacomCBS旗下的兒童頻道Nickelodeon（主要節目包括海綿寶寶系列）簽署一項新協議，以Nickelodeon旗下的卡通角色，製作原創動畫故事和劇集。

Morningstar的分析指出，夢工場和Nickelodeon的動畫節目，是Netflix吸引兒童的關鍵。因為兒童傾向不斷重複觀看同樣的動畫片，這對於Netflix來說非常有價值。不過ViacomCBS也準備推出串流媒體服務，意味Netflix與其合作關係未必可長期持續。

[企業地球村]